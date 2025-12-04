¿Qué consolas son las mejores para jugar a GTA 6? Guía completa para saber si necesitas cambiar de sistema

El esperado ‘GTA 6’ tiene su lanzamiento planeado para la actual generación en PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026, pero la experiencia puede variar según el hardware. Mientras que la máquina de Sony anticipa un rendimiento consistente y gráficos de vanguardia, es comprensible que Xbox Series S se vea obligada a ejecutar una versión con limitaciones de resolución y velocidad de fotogramas, al menos si se mantienen las tendencias de grandes mundos abiertos recientes. PS5 Pro y Xbox Series X, por otro lado, suelen ofrecer una calidad superior con características como trazado de rayos y mayor estabilidad. En paralelo, la versión para PC aún no se ha confirmado oficialmente. Con todo esto, a continuación, repasamos los principales aspectos técnicos de una de las mayores superproducciones en la historia de la industria del ocio electrónico y revisamos las plataformas en las que estará disponible.

Principales diferencias entre PS5 y Xbox Series S

Aunque su rendimiento puede variar, Rockstar está desarrollando ‘GTA 6’ pensando específicamente en las consolas de nueva generación. En PS5 se espera un rendimiento estable aprovechando su hardware. Cabe recordar que el segundo tráiler de la producción, que contiene secuencias cinemáticas y de juego, se ejecuta directamente en el dispositivo de Sony, señalando la plataforma preferida por la propia desarrolladora.

Xbox Series S también ejecutará ‘GTA 6’, pero posiblemente con limitaciones gráficas y de resolución. En 2024, el director ejecutivo de Take Two Interactive, Strauss Zelnick, comentó que no le preocupaba el rendimiento en la plataforma, pero se especula que podría funcionar a 720p en lugar de 1440p en la consola.

¿Qué podría cambiar en PS5 Pro y Xbox Series X?

En PS5 Pro y Xbox Series X, ‘GTA 6’ debería ofrecer una calidad visual mejorada, con texturas detalladas, trazado de rayos más avanzado, mayor distancia de dibujo y posiblemente resolución 4K estable. Sin embargo, existen dudas sobre si el juego podrá ejecutarse a 60 fotogramas por segundo constantes debido a su complejidad gráfica, algo que dependerá de los modos de imagen que decida incluir Rockstar. Por su parte, Xbox Series X debería sostener un rendimiento comparable o incluso superior al de PS5 estándar usando el modo de rendimiento.

PS5 Pro se sitúa en las consolas más potentes del mercado y Rockstar tendrá que adaptar el juego para aprovechar al máximo la potencia del hardware. Una versión mejorada de ‘GTA 6’ podría beneficiarse, por ejemplo, de PSSR, una tecnología de escalado basada en IA. Incluso si eso no sucede es de esperar efectos de iluminación muy realistas mediante trazado de rayos.

¿GTA 6 llegará a PC?

Hasta la fecha, Rockstar no ha mencionado de forma oficial una versión para PC, pero la trayectoria del estudio apunta a un lanzamiento en la plataforma pasado un periodo de tiempo razonable. A pesar de priorizar el mercado de las consolas por estrategia y optimización comercial, todo indica que habrá que esperar, como mínimo, hasta 2027 para jugar en ordenador. Este mercado podría representar hasta el 40% de las ventas.

"Cuando tienes un título importante en el mercado, y tenemos muchos más en camino, históricamente eso impulsa las ventas de consolas", aseguraba el director ejecutivo de Take Two. "Hemos visto cómo el PC se ha convertido en una parte cada vez más importante de un negocio antes centrado en las consolas, y no me sorprendería que esa tendencia continúe", afirmó.

En comparación con el estreno de GTA 5

Con 11,21 millones de copias vendidas y una recaudación de más de 800 millones de dólares en 24 horas, ‘GTA 5’ se lanzó en septiembre de 2013 para PS3 y Xbox 360. Sin embargo, sufrió un retraso significativo en PC. El juego no llegó a los ordenadores hasta abril de 2015, meses después de las versiones mejoradas para PS4 y Xbox One. Actualmente, es el segundo juego más vendido de todos los tiempos por encima de los 220 millones de unidades, solo superado por ‘Minecraft’, que ha colocado aproximadamente 300 millones de unidades a lo largo de su trayectoria.

También cabe mencionar el caso de ‘GTA 4’, que se lanzó inicialmente para consolas en abril de 2008 y posteriormente para ordenadores en diciembre del mismo año. ‘Red Dead Redemption 2’, el juego más reciente de Rockstar, se lanzó para consolas en octubre de 2018, pero no llegó a PC hasta noviembre de 2019, más de un año después.

La relación de Lucia Caminos y Jason Duval

Independiente a la confirmación de fechas y plataformas, también se han ido conociendo detalles de la historia y de sus protagonistas. La pareja formada por Lucía Caminos y Jason Duval deja entrever una relación envuelta en una gran conspiración que se mueve entre ambientes criminales. Enmarcado en una versión moderna de Vice City, en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), el mapa tendrá una extensión enorme revestida de un alto nivel de detalle en núcleos urbanos, flora y fauna.

La información oficial sobre la jugabilidad aún es escasa, pero todas las filtraciones indican la introducción de un sistema de sigilo más elaborado que permite a los jugadores arrastrarse, agacharse y esconderse. También se han mejorado las interacciones con PNJ (Personajes No Jugadores) que recuerdan las acciones del jugador y se adaptan a ellas, según materiales filtrados que todavía no han sido confirmados de manera oficial por la compañía.

¿Cómo afecta GTA 6 al multijugador GTA Online?

En esta parcela, el modo online podría mejorarse con algún tipo de compatibilidad oficial con GTA RP. En 2023, Rockstar adquirió oficialmente Cfx.re, el equipo responsable de la plataforma FiveM, que alberga varios servidores de rol muy populares, como Complexo, Cidade Alta y NoPixel. Esta última, incluso mantiene una vía de colaboración para crear una nueva experiencia que se integrará en el launcher de Rockstar, aunque por ahora no se han detallado plazos ni características concretas.

La suerte está echada

A la espera de nuevos vídeos y detalles de su apuesta lúdica, el 19 de noviembre de 2026 ‘GTA 6’ aterrizará en PlayStation 5 y Xbox Series X|S con un estreno centrado en la actual generación y sin versión de PC confirmada. Es un planteamiento coherente con el tamaño del proyecto y la trayectoria de la franquicia, que ya ha utilizado tecnologías actualizadas para justificar versiones mejoradas y lanzamientos escalonados. Hasta que Rockstar concrete esos pasos la cuestión ahora es sencilla. ¿Tienes ya tu PS5 o Xbox Series X|S lista para volver a Vice City o 2026 será el año en que estrenes consola?