Resident Evil Requiem presenta nueva ambientación en la televisión japonesa y confirma el regreso de los zombis clásicos

La televisión japonesa decidió dar a los seguidores de ‘Resident Evil’ exactamente lo que esperaban en una sorprendente emisión plagada de imágenes inéditas de ‘Resident Evil Requiem’. El material revelado durante el especial "Legendary Games Chronicle: Biohazard", ha servido para brindar una nueva chispa de información tras meses de silencio sobre el estado de la producción. Los afortunados televidentes nipones pudieron ser los primeros en comprobar las características generales de un entorno inédito, acompañado por el triunfal regreso de los tambaleantes zombis tradicionales.

Silencio absoluto desde hace meses

Tras el anuncio inicial en junio, seguido de un segundo tráiler en septiembre que confirmaba el lanzamiento para Switch 2, el noveno capítulo numerado de la saga survival horror de Capcom permanece envuelto en un hermetismo casi absoluto. Ahora con un clip de tan solo 34 segundos que muestra a Grace recorriendo un oscuro interior, imbuido de esa atmósfera sofocante que solo la marca sabe plasmar, ha sido suficiente para alimentar el monstruo de las especulaciones.

En realidad, estos jugosos segundos de anticipo dan para mucho, como demuestra la revelación de los zombis clásicos, lentos, pesados y hambrientos, tal como demandan sus seguidores. El vídeo también confirma la alternancia entre primera y tercera persona con la cámara cambiando rápidamente antes de que Grace dispare a la criatura con su pistola. En cuanto a la reducción de las salpicaduras de sangre en la secuencia desvelada, no hay motivo de preocupación aparente, puesto que el material mostrado pertenece a la versión japonesa censurada. Como en otras entregas, todo apunta a que Capcom publicará tanto la edición estándar como la versión "Z" (sin censura) en Japón.

Una vuelta a las raíces de la serie

La trama de ‘Resident Evil Requiem’ gira en torno a Grace Ashcroft, una agente de inteligencia del FBI enviada a esclarecer una serie de muertes sospechosas en un hotel que, casualmente, fue también el lugar donde falleció su madre ocho años atrás. Pronto queda claro que el caso está conectado con el incidente de Raccoon City, el brote biológico de 1998 que, dentro del canon oficial de la saga, se consideró controlado tras el lanzamiento de un misil. Según Capcom, Grace se ha concebido como una protagonista de mente fría y carácter observador, cuya carrera profesional avanza marcada por una fuerte distancia en sus relaciones personales desde la pérdida de su madre.

¿Cuándo se lanzará Resident Evil Requiem?

Ahora casi todo gira en torno a la presentación oficial. Los Game Awards 2025, programados para el 11 de diciembre, serían el escenario perfecto para un nuevo tráiler, pero su presencia en el evento aún es incierta. Algo que sí está confirmado es que Capcom está preparando una gala centrada en el juego que se producirá a principios de 2026. Allí se espera más información y una demostración de juego completa. Sin fecha específica y considerando el lanzamiento previsto para febrero el 27 de febrero en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC, tampoco tienen mucho margen para realizar el evento.