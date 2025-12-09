Lara Croft vuelve a The Game Awards 2025 entre rumores de un nuevo Tomb Raider

Mientras se acerca la llegada de The Game Awards 2025, se multiplican los anuncios que se verán en el evento de fin de año presentado por Geoff Keighley. Uno de ellos puede ser especialmente bien recibido por los seguidores de la aguerrida Lara Croft, ya que se ha confirmado un anuncio centrado en 'Tomb Raider'.

¿Cuál será el futuro de Lara Croft?

Los organizadores se han comprometido a ofrecer un vistazo al futuro de una de las marcas más emblemáticas del segmento. Esto es algo realmente esperado, puesto que desde 2018 los seguidores de la arqueóloga han estado aguardando la presentación oficial de una nueva aventura. Es de dominio público que Crystal Dynamics, en colaboración con Amazon Games, trabaja en el desarrollo de un nuevo juego desde 2022, pero hasta el momento no se han revelado detalles, imágenes ni una posible estimación de lanzamiento. Por fortuna, la espera podría llegar a su fin esta semana.

¿Lara confirmada en The Game Awards 2025?

La confirmación de que Lara Croft estará en el evento llega de parte del propio Keighley, organizador y presentador de The Game Awards, que ha insistido en la participación de la franquicia en su cuenta de X con un mensaje en el que escribió "Lara Croft regresa en The Game Awards. Sintoniza el jueves por la noche para echar un vistazo al futuro".

Aún no está claro a qué se refiere exactamente con el "futuro", ya se especula con la posibilidad de que se trate del anuncio mundial del nuevo juego de Crystal Dynamics o en su lugar, de novedades sobre la serie de acción real de Prime Video, que retransmitirá la ceremonia de premios en directo por primera vez.

Lara Croft returns at #TheGameAwards! As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider This is one you won't want to miss. pic.twitter.com/TSbWkyhAbI — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2025

Lo más probable es un conjunto de anuncios

A pesar de los rumores sobre un posible remake, similar al de 'Tomb Raider Anniversary' de 2007, la probabilidad de que Crystal Dynamics revele un nuevo juego parece mayor. El periodista de Bloomberg Jason Schreier ha comentado recientemente esta posibilidad y ha señalado que "podríamos ver un 'Tomb Raider', que ha estado en desarrollo durante algún tiempo y probablemente esté listo para ser revelado’, confirmando también la presencia de la franquicia en la entrega de premios más importante de la temporada.

En paralelo, la página de Steam de 'Tomb Raider', la aventura de acción publicada por Square Enix en 2013 que dio inicio a la trilogía de reinicio de la serie, se ha actualizado recientemente con cambios en el nombre y en la ilustración de portada. Estas modificaciones se interpretan como una señal de que el juego se prepara para volver a los primeros puestos en ventas.

Una hipótesis plausible es que se esté preparando para un relanzamiento y que el anuncio llegue precisamente durante The Game Awards 2025. Pero tampoco se puede descartar que Square Enix esté valorando al mismo tiempo publicar ediciones actualizadas de 'Rise of the Tomb Raider' y 'Shadow of the Tomb Raider', que completarían esta aplaudida trilogía.

The Game Awards se hace grande en 2025

The Game Awards 2025 se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles la noche del jueves 11 de diciembre, aunque en España se verá de madrugada. La retransmisión completa arrancará sobre la 1.30 de la mañana del viernes 12 (hora peninsular) con un tramo previo dedicado a anuncios y presentaciones, mientras que la gala principal se moverá en torno a las 2.00 y se espera que se extienda durante unas tres o cuatro horas (en línea con ediciones anteriores). El evento se podrá seguir gratis a través de los canales oficiales de The Game Awards, además de una señal simultánea en Amazon Prime Video, que este año se incorpora como socio de la gala.

¿Quién se llevará el GOTY 2025?

Entre los contenidos previstos figura la entrega de premios con su punto álgido en la candidatura a juego del año (GOTY) que se disputan ‘Clair Obscur Expedition 33’, ‘Death Stranding 2 On the Beach’, ‘Donkey Kong Bananza’, ‘Hollow Knight: Silksong’, ‘Kingdom Come: Deliverance 2’ y ‘Hades II’, junto a una batería de tráiler, anuncios y la presentación de nuevos proyectos de grandes estudios.