Lo mejor del Festival de los Deportes de Steam: No te pierdas nuestra selección de demos para jugar ya

El Festival de los Deportes de Steam ya ha dado su pistoletazo de salida y hasta el 15 de diciembre puedes esperar descuentos, demos y promociones dedicadas a juegos deportivos que van del fútbol clásico a ideas mucho más excéntricas. De nuevo, los desarrolladores de todo el planeta aprovechan este periodo como una especie de plataforma digital para presentar sus proyectos, permitiendo a los jugadores probar los títulos, en muchos casos incluso antes de su puesta de largo oficial.

Durante el evento, cualquiera puede descargar las demostraciones de forma gratuita, agregar los juegos a su lista de deseos y ver transmisiones en vivo con creadores y estudios. A continuación, en Libertad Digital hemos seleccionado algunos de los proyectos más interesantes de esta edición:

Motocross Evolution 2025

Comenzamos con la demo de ‘Motocross Evolution 2025’, que se centra en la citada disciplina de motociclismo con circuitos de tierra llenos de saltos, curvas cerradas y giros imposibles. La prueba permite hacerse una idea de su modelo de física, del comportamiento de las motos en rampas y peraltes, además de la estructura de las carreras. Incluye interfaz en español y está pensada como anticipo de un juego completo que aspira a hacerse un hueco en el segmento.

Handgun Football

Una de las propuestas más peculiares del listado. ‘Handgun Football’ mezcla un partido de fútbol con disparos en primera persona. Es decir, en lugar de chutar el balón, aquí se utilizan revólveres y escopetas para enviar la pelota hacia la portería rival hasta agotar los puntos de vida del marco contrario. La demo permite jugar en solitario contra la IA o montar encuentros por LAN y en línea con hasta doce participantes, todo ello con interfaz en español y reseñas iniciales muy favorables.

XP Soccer

Si te decantas por algo más "tradicional", ‘XP Soccer Demo’ recupera el espíritu de los juegos de fútbol de vista cenital. Con gráficos retro, ritmo directo y controles sencillos, apuesta por partidos breves y marcadores abultados con físicas arcade y un control rápido de aprender. La demo sirve como carta de presentación de la versión completa y acumula reseñas muy positivas que destacan su carácter y el formato de fútbol clásico en 2D.

Football Life Simulator

Si prefieres la gestión a pie de césped, ‘Football Life Simulator’ propone algo distinto. Aquí se trata de vivir la carrera completa de un futbolista, incluidos entrenamientos, partidos, vida social, finanzas y los caprichos que afloran con los primeros contratos serios. El juego, en acceso anticipado, ofrece interfaz en español y un sistema de acciones que afecta a la trayectoria profesional y personal del protagonista.

Call of the Wild: The Angler

Toca cambiar el calor del estadio por la calma de un lago. ‘Call of the Wild: The Angler’ ofrece un mundo abierto centrado en la pesca, con ríos de montaña y grandes reservas inspiradas en escenarios reales. A grandes rasgos sus mecánicas están planteadas para buscar distintas especies, probar cañas y señuelos sin dejar de moverse por una zona muy amplia, a pie, en vehículo o en barca, con la opción de compartir la partida cooperativa en línea.

Infinity HexaDome Tactics

En el extremo más táctico del deporte futurista aparece ‘Infinity HexaDome Tactics’. Ambientado en el universo de ‘Infinity’, su demo traslada los combates del juego de mesa a un estadio hexagonal donde dos equipos compiten por cumplir objetivos en un campo lleno de obstáculos, líneas de tiro y habilidades especiales. La prueba permite partidas en línea uno contra uno, con interfaz en español y una presentación que combina acción y espectáculo.

Nippon Marathon 2 Daijoubu

En el terreno de los juegos de carreras absurdas, ‘Nippon Marathon 2 Daijoubu Demo’ es una cita casi obligada. Se trata de un "maratón" para hasta cuatro jugadores inspirado en la televisión japonesa con circuitos llenos de peligros, frutas que se utilizan como armas, ciervos descontrolados y una constante amenaza de la física. La demo incluye varios personajes jugables, tutorial y la posibilidad de probar el modo versus local. Eso sí, conviene tener en cuenta que, de momento, solo está disponible en inglés y japonés, aunque su lenguaje principal es el de la comedia física.

Virtual Skate

‘Virtual Skate’ apuesta por el monopatín en primera persona y formato de Realidad Virtual con un planteamiento centrado en la sensación de rodar y encadenar trucos. La demo se apoya en un sistema de control basado en movimientos precisos y en la lectura de rampas y raíles con especial atención a la inercia de la tabla. Es una propuesta pensada principalmente para realidad virtual y aunque la versión de prueba solo está disponible en inglés, resulta una buena muestra de cómo se puede sentir el skate en este formato.

EA Sports FC 26 Showcase

Cerramos la lista con ‘EA SPORTS FC 26 Showcase’, que funciona como gancho del nuevo simulador futbolístico de EA Sports. Esta versión limitada permite disputar algunos partidos y probar las novedades jugables de la entrega con una interfaz completamente localizada al español y acceso gratuito mientras la demo siga activa en Steam. Aunque todavía acumula pocas reseñas en la plataforma y habrá que ver cómo evoluciona la versión final, resulta útil para probar sensaciones con el balón.

Un gran festival para ponerse en forma

Una temporada más el apartado deportivo de Steam se ha convertido en una especie de expositor donde estudios grandes y pequeños enseñan sus proyectos mediante demos, versiones de prueba y muestras jugables. Para los usuarios es una forma estupenda de descubrir juegos que quizá pasarían desapercibidos entre tantos lanzamientos.

La selección de arriba reúne algunas de las piezas más interesantes disponibles durante el evento, pero el listado de juegos incluidos en el festival es bastante amplio. Si alguna demo te llama la atención, este es un buen momento para descargarla, dedicarle unas partidas y si te convence, añadir el título completo a la lista de deseados antes de que termine el Festival de los Deportes el 15 de diciembre.