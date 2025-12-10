Final Fantasy VII Remake Parte 3 ¿En qué punto está el desarrollo y qué significa esa "nueva experiencia de juego"?

La trilogía ‘Final Fantasy VII Remake’ se prepara para su último acto. Tras ‘Remake’ y ‘Rebirth’, Square Enix trabaja ya a pleno rendimiento en la tercera entrega, todavía sin título definitivo, que cerrará la historia de Cloud y compañía en esta reinterpretación del clásico de 1997. Aunque el juego continúa sin fecha de lanzamiento en los últimos meses el director Naoki Hamaguchi ha ido dejando pistas bastante claras sobre el estado del proyecto y la dirección que quiere seguir con este capítulo final.

Para comenzar, el nombre oficial del juego está a punto de decidirse. Hamaguchi asegura que han reducido la lista a solo dos opciones y que la elección se tomará a finales de 2025. Entre las pistas, "Highwind" emerge como una palabra importante, una clara alusión al icónico avión de la saga.

Un final cada vez más cercano

Si nos fijamos en las últimas entrevistas, la llamada "experiencia de juego" de la tercera parte está casi completa. Hamaguchi ha explicado que ya existe una versión del juego totalmente funcional y que el equipo puede recorrer la aventura de principio a fin, algo así como un esqueleto jugable sobre el que se van aplicando ajustes, contenidos y retoques visuales. A esto se suma que el guion y la estructura de episodios quedaron cerrados a finales de 2024, de modo que el desarrollo se centra ahora en refinar elementos como el ritmo, los combates, cinemáticas y contenidos secundarios.

Que el juego sea "en gran medida jugable" no significa que esté listo para salir mañana, pero sí que la fase más delicada del proyecto ha quedado atrás. A partir de este punto, lo habitual en una superproducción de este tamaño es ir probándose para terminar de perfilar un producto consistente de principio a fin.

Una tercera entrega con planteamientos diferentes

Hamaguchi lleva tiempo repitiendo que cada juego de la trilogía debe ser distinto. El primer ‘Remake’ apostaba por un recorrido más lineal centrado en Midgar y en el avance de la historia. ‘Rebirth’ abrió el mapa, amplió las regiones visitables y se apoyó más en el recorrido por extensas zonas, actividades opcionales y sinergias en combate.

La tercera parte no quiere limitarse a copiar ninguna de esas fórmulas. El director ha adelantado que busca "otra experiencia de juego" y que el equipo está experimentando con una estructura diferente, pensada para que el cierre no sea un simple "más de lo mismo" con otro tramo de historia. Más bien el equipo ha optado por una manera distinta de recorrer el mundo y afrontar los acontecimientos del original.

El papel de Highwind y el mundo de Gaia

Highwind, la mítica aeronave del original y el propio Cid Highwind parece que están llamados a recibir un papel relevante en esta tercera parte. Además, varios desarrolladores han comentado que el mapa se ha replanteado para que viajar con la aeronave tenga sentido y no se simplifique a través de un menú de viaje rápido camuflado. El objetivo es que el jugador pueda sobrevolar el mundo con libertad y que esa vista aérea tenga implicaciones reales en la forma de descubrir zonas, encarar misiones o encontrar enemigos especiales. Esto obliga a rehacer el mundo con la verticalidad en mente y a plantear cómo se representan mares, cordilleras y regiones enteras cuando se observan desde el cielo, algo que se ha mencionado en charlas recientes sobre el proyecto.

Un cierre multiplataforma y con más consolas en la ecuación

Con respecto a la trilogía este final no será exclusivo de una sola familia de consolas. Square Enix ya ha confirmado que el arco completo llegará a PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC, con equipos específicos trabajando en cada versión para evitar que el desarrollo se resienta por el salto multiplataforma.

Hamaguchi ha reconocido que la memoria de Xbox Series S ha dado más de un quebradero de cabeza, aunque insiste en que no va a condicionar la dimensión del proyecto. En el caso de Switch 2, el estudio ha puesto en valor su potencia en modo sobremesa y la necesidad de recortar ciertos efectos en portátil, en especial con la iluminación, que se considera un aspecto importante para que el juego mantenga un gran aspecto pese a las diferencias de hardware.

¿Qué nos espera en la conclusión?

En paralelo a los comentarios sobre tecnología y plataformas, el director se ha mostrado especialmente confiado con el desenlace. Asegura que el final está completamente cerrado y que su intención es que funcione tanto entre aquellos que crecieron con el título de 1997 como para los jugadores que han llegado a la saga a través de los remakes, pero no está de más recordar que la trilogía ha introducido cambios importantes respecto al argumento original, de modo que el desenlace tendrá que cuidar esa reinterpretación y no perder de vista el juego clásico más tiempo del necesario.

¿Cuándo se lanzará Final Fantasy VII Remake Parte 3?

Por ahora no hay fechas ni plazos orientativos, pero el estado actual del desarrollo invita a pensar en una fase centrada en terminar de cerrar detalles y recortar excesos de programación. ¿Cómo lo ves? ¿Te apetece esta tercera parte por el cierre de la historia o por las posibilidades que promete el Highwind?