Michael De Santa vuelve a GTA Online entre mansiones en A Safehouse in the Hills, una expansión intensa en novedades

Doce años después del estallido de la trama de Rockford Hills, Rockstar vuelve a abrir la puerta a uno de los protagonistas más carismáticos de ‘Grand Theft Auto V’. Se trata de Michael De Santa que reaparece en ‘GTA Online’ en ‘A Safehouse in the Hills’, la esperada actualización de la temporada navideña, en esta ocasión por todo lo alto entre mansiones de máximo nivel sobre una nueva cadena de misiones que funciona prácticamente como si fuera un epílogo tardío para la historia original.

Aquí se reordena la historia

El quinto ‘GTA’ numerado llegó a las tiendas en septiembre de 2013 con tres finales posibles. Ahora, ‘A Safehouse in the Hills’ se sitúa tiempo después de aquellos sucesos y muestra a un Michael envejecido, vivo y activo en Los Santos. El personaje luce rasgos más marcados y porte de veterano cansado, más prudente que el hombre que conocimos en la campaña, aunque todavía dispuesto a moverse entre negocios turbios. Las nuevas misiones dejan caer situaciones que ayudan a reconstruir su trayectoria en la ciudad durante los últimos años, con Amanda apareciendo en varias escenas y un aire de guante blanco que nos recuerda por qué se ha ganado un espacio en la memoria colectiva.

KnoWay Out y la red de vigilancia

La trama principal de la expansión sigue los pasos de Michael, del jugador y de Avi Schwartzman, que se alían para desbaratar una red de vigilancia masiva levantada por una empresa de vehículos autónomos. Esta línea recibe el nombre de KnoWay Out y toma las nuevas mansiones como base de operaciones con encargos repartidos por distintos puntos de la ciudad.

Dentro de esta estructura, ‘A Safehouse in the Hills’ se comporta casi como un contenido adicional centrado en la narrativa, pero integrado en el entorno online. Cada misión aporta escenas con personajes conocidos, tiroteos propios de la serie y un toque de sátira corporativa alrededor del control de datos y las grandes compañías tecnológicas. Además, la expansión ofrece una bolsa que añade 400.000 GTA$ extra al líder de la banda que logre frenar los planes de la compañía responsable de la red.

Tres mansiones para alzarse rey de la colina

El terreno inmobiliario es otro de los elementos troncales de la actualización. De modo que, por primera vez, podrás acudir a Prix Luxury Real Estate y hacerte con mansiones a gran escala en las colinas de Los Santos. En concreto son tres propiedades conocidas como la villa Richman, la finca Tongva y la residencia Vinewood, cada una situada en zonas especialmente cotizadas de las colinas.

A modo de experto inmobiliario, no está de más tener en cuenta que hablamos de residencias que se entregan con entrada amplia para tu vehículo personal, helipuerto en la azotea con un Volatus incluido y un garaje con espacio para veinte coches. En paralelo, su interior admite un buen número de opciones, como por ejemplo salones privados, casetas para mascotas, un taller dentro de la finca, vitrinas para presumir de tus trofeos y un podio donde exhibir el coche que prefieras.

¿Una casa, un refugio, un hogar?

Las mansiones de ‘A Safehouse in the Hills’ no son casas, ni refugios, se podrían catalogar como un hogar polivalente en extremo. Para empezar, cada una incorpora un asistente de inteligencia artificial que permite desplazarse de forma inmediata a otras propiedades, organizar fiestas privadas o abiertas al público e incrementar la producción de distintos negocios sin quitarse el pijama.

También incluyen un terminal maestro con el que gestionar a distancia gran parte de tu imperio, zonas de yoga y equipamiento de gimnasio que otorgan mejoras temporales a tus estadísticas, piscina, bañera de hidromasaje, salón de belleza con barbero y tatuador residente, caseta para perros y cama para gatos. Además, es posible contratar un equipo de seguridad especializado que reduce e incluso anula los ataques a tus negocios.

Lujosas novedades sobre ruedas

Como es habitual en este tipo de expansiones, la actualización añade nuevos vehículos. Entre ellos el Pfister X-treme de inspiración futurista, el Übermacht Sentinel XS4 con ecos de berlinas clásicas y el Grotti GT750 de aire retro, todos dentro de la franja alta del mercado. En paralelo, el inhibidor de fijación de misiles pasa a ser compatible con medio centenar de vehículos adicionales, incluidos varios modelos sin armamento de serie, y se incorporan ajustes en modos del juego Libre y en modos Adversario de temporada, junto con gestos inéditos y otros retoques.

Un creador de misiones reforzado

La expansión ‘A Safehouse in the Hills’ también incluye un nuevo Creador de Misiones reforzado, que a grandes rasgos es una herramienta que permite diseñar y publicar misiones propias con objetivos, personajes y reglas personalizadas, todo ello apoyado en un editor oficial firmado por Rockstar para que el contenido creado por los usuarios se integre mejor en los servidores.

El sistema facilita la construcción de cadenas de trabajos enlazados que se pueden compartir con el resto de jugadores para que sirvan como nuevas rutas de dinero y reputación. De esta manera, el formato gana dimensión a través de encargos diseñados por otros jugadores, complementados por eventos aleatorios como el del conductor de huida y por nuevas misiones o modos Adversario que irán llegando con el contenido de temporada.

Ventajas específicas para suscriptores de GTA+

Los abonados a GTA+ tampoco se quedan al margen. La actualización reserva ventajas concretas para propietarios de mansiones y añade una opción en la aplicación The Vinewood Club del iFruit que permite gestionar a distancia el personal del hangar, el almacén y la oficina de fianzas directamente desde el móvil del juego.

La lista de incentivos se completa con acceso anticipado al Vapid FMJ MK V, descuentos del cincuenta por ciento en las mejoras de Hao's Special Works y la posibilidad de aplicar modificaciones de HSW y de Benny's, ajustar tuneos de derrape e instalar el inhibidor de fijación de misiles directamente en el taller de la mansión.

Un epílogo tardío para un personaje inolvidable

Para la base de jugadores de ‘GTA Online’ que lleva más de una década entrando y saliendo de los callejones de Los Santos, ver aparecer de nuevo a un envejecido Michael De Santa es algo más que un premio. Aquel ladrón de bancos retirado a medias, protegido por el FIB y atrapado en una vida familiar incómoda, recibe un nuevo capítulo dentro del multijugador con mansiones que dejan patente tanto sus aspiraciones como sus contradicciones. En conjunto, ‘A Safehouse in the Hills’ es irreprochable como sueño inmobiliario pero el reencuentro con uno de los nombres más carismáticos de la franquicia, como decía un anuncio, no tiene precio.