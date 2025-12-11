PlayStation Plus despide el año con Assassin's Creed Mirage, Wo Long y mucho más en los niveles Extra y Premium

Los suscriptores de los niveles Extra y Premium en PlayStation Plus cierran el año a base de una remesa de juegos con grandes dosis de acción, aventuras narrativas y propuestas familiares. Concretamente, a partir del 16 de diciembre (excepto ‘Skate Story’ disponible desde el día 9), se podrá acceder a títulos como ‘Assassin’s Creed Mirage’, ‘Wo Long Fallen Dynasty’, ‘Granblue Fantasy Relink’, ‘Planet Coaster 2’, ‘Cat Quest III’, ‘Lego Horizon Adventures’ y dos entregas inspiradas en ‘La Patrulla Canina’, además del regreso de ‘Soulcalibur III’ dentro del catálogo de clásicos de Premium.

Assassin’s Creed Mirage

‘Mirage’ es uno de los principales reclamos del mes. La aventura se sitúa en el Bagdad del siglo IX y se centra en Basim, un ladrón que entra en la Hermandad en una historia condensada que otorga más importancia a las mecánicas de sigilo. La versión incluida en PlayStation Plus incorpora ‘Valle de los Recuerdos’, una expansión que añade varias horas de contenido y suma la región de AlUla, con nuevas misiones ligadas al pasado del protagonista y a sus orígenes.

Wo Long Fallen Dynasty

Junto a él aparece ‘Wo Long Fallen Dynasty’, una aventura ambientada en una versión oscura de la China de la dinastía Han. El jugador controla a un miliciano anónimo que se enfrenta a soldados y criaturas sobrenaturales en un mundo dominado por el terror. Su exigente sistema de combate se inspira en las artes marciales chinas y exige responder con rapidez y precisión además de estar inspirado para aprovechar cada apertura en la guardia del enemigo.

Skate Story

‘Skate Story’ aporta una tonalidad diferente al surtido. Aquí el protagonista es un demonio de cristal que recibe una tabla de skate tras hacer un trato peculiar con el diablo. Debe llegar hasta la Luna y devorarla para ser libre. La propuesta combina una ambientación muy personal y un guion ciertamente surrealista lleno de humo y ceniza del inframundo.

Granblue Fantasy Relink

Ahora pide paso ‘Granblue Fantasy Relink’, una aventura de corte rolero que propone viajes por un archipiélago flotante sobre un formato en tres dimensiones. El jugador se pone al mando de una tripulación aérea y puede completar misiones tanto en solitario como en cooperativo para cuatro personas, con personajes que se complementan en combate y un sistema en tiempo real que se decanta por las sinergias entre habilidades.

Para toda la familia

El bloque más familiar se reparte entre ‘Planet Coaster 2’, que permite diseñar y gestionar parques temáticos; ‘Cat Quest III’, un RPG de acción con piratas felinos; ‘Lego Horizon Adventures’, que traslada el universo de Aloy al formato de los bloques daneses; y los juegos ‘Paw Patrol Grand Prix’ y ‘Paw Patrol World’, perfectos para jugadores jóvenes que quieran correr, completar misiones o implemente personalizar a sus cachorros de la tele favoritos.

El clásico del mes

De poner el toque retro de diciembre se encarga ‘Soulcalibur III’, clásico de lucha con armas procedente de PlayStation 2 que se suma al nivel Premium con mejoras de renderizado, rebobinado, guardado rápido y filtros de vídeo, además de modos especiales como Crónicas de la espada. ¿Qué te parece el plan que propone PS Plus para terminar el año? A primera vista parece que hay material suficiente como para estar entretenido mientras esperamos un apasionante 2026.