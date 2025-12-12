Razer conmemora dos décadas del icónico Boomslang con una edición limitada de coleccionista

Considerado el primer ratón gaming de la era moderna, el Boomslang vuelve en una versión actualizada, numerada y limitada a 1337 unidades. En esta ocasión, Razer recupera su histórico accesorio con una Edición 20.º Aniversario que combina el diseño translúcido original con soluciones de hardware propias de la gama alta actual.

Todo un pionero

Lanzado a finales de los noventa, el Boomslang destacaba por su forma inspirada en una cabeza de serpiente, por montar una rueda de goma y un sensor de bola de 2000 DPI que ya mostraba olfato para el uso competitivo cuando los torneos en PC empezaban a organizarse. A partir de ahí, la marca construyó buena parte de su catálogo y contribuyó a popularizar la idea de que el ratón, además de ser un accesorio genérico de oficina, podía ser una herramienta específica para jugar. Veinte años después, el fabricante recupera ese legado con una versión conmemorativa que mantiene el diseño original y revitaliza por completo su interior.

Un clásico con hardware actual

El Boomslang Edición 20.º Aniversario monta el sensor óptico Razer Focus Pro 45K de segunda generación con resolución máxima de 45000 DPI y una precisión del 99,8 %. Técnicamente, el salto respecto al modelo de bola es abrumador y coloca al ratón en el tramo alto en cuanto a seguimiento. La conexión también se actualiza, e incorpora tecnología inalámbrica Razer HyperPolling con tasa de sondeo real de 8000 Hz para reducir al mínimo la latencia en entornos competitivos. A esto se suman los interruptores ópticos Razer de cuarta generación, con una vida útil estimada de hasta 100 millones de clics. El paquete incluye un Razer Mouse Dock Pro con diseño translúcido, que permite recargar el ratón sin cables.

Con el diseño de siempre

En el terreno estético, el cuerpo conserva la forma ambidiestra del Boomslang original con sus botones principales recubiertos de cuero sintético (PU) para mejorar el agarre y ofrecer una sensación más cuidada en uso prolongado. Esta versión del ratón incorpora nueve zonas de iluminación Razer Chroma RGB en la parte inferior visibles a través de la carcasa translúcida. La iluminación es totalmente personalizable desde el software, con soporte para 16,8 millones de colores y efectos que se pueden sincronizar con juegos compatibles. Completa el conjunto un total de ocho botones programables, configurables mediante Razer Synapse, con distintos perfiles y macros según el tipo de juego.

Una pieza de colección con su propia identidad

Esta reconstrucción es tan exclusiva que solo se fabricarán 1337 unidades numeradas en todo el mundo, en referencia al término "leet" asociado desde hace años a la cultura del juego en PC. La unidad número 1337, firmada por el director ejecutivo de la compañía, se reservará para acciones especiales organizadas por Razer, junto a otras piezas conmemorativas.

Una pieza de colección en plena era competitiva

Actualmente el mercado se decanta por periféricos cada vez más ligeros y minimalistas, pero el Boomslang Edición 20.º Aniversario, aún sigue siendo un ratón plenamente preparado para jugar a gran nivel, está pensado sobre todo como pieza de colección. En la práctica, se perfila como un modelo de vitrina muy deseado.