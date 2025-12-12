The Game Awards 2025 corona a Clair Obscur: Expedition 33 como Juego del Año

The Game Awards ha clausurado la ceremonia de entrega de premios de su edición 2025 con la combinación habitual de galardones y anuncios. La gala, conducida por Geoff Keighley, volvió a reunir a buena parte del sector para repasar el año y anticipar algunos proyectos de cara a 2026. Entre tráiler, discursos y estatuillas, casi todo el reconocimiento recayó en 'Clair Obscur: Expedition 33', que se llevó el premio a Juego del Año y firmó una noche especialmente completa con triunfos en varias categorías.

Triunfador total de la noche

Como cada año, la ceremonia combina el voto de un jurado internacional con la participación del público en apartados concretos. Esto ayuda a entender por qué conviven en el mismo escenario un RPG de autor, un juego en curso con años de vida y un fenómeno competitivo. Pero el éxito de 'Clair Obscur: Expedition 33' tiene un contexto llamativo. El título llegaba con 12 nominaciones y la responsabilidad de ser el primer proyecto de Sandfall Interactive, un estudio formado por antiguos miembros de Ubisoft.

El palmarés confirmó ese buen momento. Además del galardón principal, 'Clair Obscur: Expedition 33' se hizo con Mejor dirección, Mejor narrativa y Mejor dirección artística. La música también fue reconocida con el premio a Mejor banda sonora y música para Lorien Testard. El juego sumó Mejor RPG y, en interpretación, Jennifer English recibió el trofeo por su trabajo. La ceremonia también lo premió como Mejor juego independiente y Mejor debut independiente, un doble reconocimiento que rara vez suele coincidir en una única producción.

Variedad en el resto de categorías

En todo caso, el reparto de premios ofrece una lectura interesante del año. En Mejor diseño de audio, el galardón fue para 'Battlefield 6'. En Innovación en accesibilidad, el premio recayó en 'DOOM: The Dark Ages'. Las categorías por género dejaron nombres como 'Hades II', que se impuso como Mejor juego de acción, mientras que 'Hollow Knight: Silksong' ganó Mejor juego de acción y aventura. En lucha, el vencedor fue 'Fatal Fury: City of the Wolves'. El premio familiar terminó en manos de 'Donkey Kong Bananza'. En simulación y estrategia, el trofeo fue para 'Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles'. En deportes o carreras, el reconocimiento se lo llevó 'Mario Kart World' y en multijugador, la estatuilla recayó en 'ARC Raiders'.

También hubo espacio para formatos y trayectorias largas. 'No Man’s Sky' ganó Mejor juego en curso, un apartado que valora la evolución continuada. En móvil, el ganador fue 'Umamusume: Pretty Derby'. En realidad virtual o aumentada, el galardón fue para 'The Midnight Walk'. En eSports, 'Counter-Strike 2' fue reconocido como Mejor juego, Chovy recibió el premio a Mejor atleta y Team Vitality se llevó Mejor equipo.

En el apartado de voto popular, Players’ Voice recayó en 'Wuthering Waves'. Por último, el premio a Juego más esperado fue para 'Grand Theft Auto VI', con la vista puesta en 2026. Con ese cierre, The Game Awards 2025 confirma su doble papel, como ceremonia que premió a las producciones más destacadas del año y escaparate para anunciar contenidos que podremos disfrutar durante los próximos meses.

The Game Awards 2025, lista completa de ganadores

Juego del Año – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor dirección – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor narrativa – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor dirección artística – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor banda sonora y música – Lorien Testard por 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor diseño de audio – 'Battlefield 6'

Mejor interpretación – Jennifer English por 'Clair Obscur: Expedition 33'

Innovación en accesibilidad – 'DOOM: The Dark Ages'

Juegos con impacto – 'South of Midnight'

Mejor juego en curso – 'No Man’s Sky'

Mejor apoyo de la comunidad – 'Baldur’s Gate 3'

Mejor juego independiente – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor debut independiente – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor juego para móvil – 'Umamusume: Pretty Derby'

Mejor juego de realidad virtual o aumentada – 'The Midnight Walk'

Mejor juego de acción – 'Hades II'

Mejor juego de acción y aventura – 'Hollow Knight: Silksong'

Mejor RPG – 'Clair Obscur: Expedition 33'

Mejor juego de lucha – 'Fatal Fury: City of the Wolves'

Mejor juego familiar – 'Donkey Kong Bananza'

Mejor juego de simulación y estrategia – 'Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles'

Mejor juego deportivo o de carreras – 'Mario Kart World'

Mejor multijugador – 'ARC Raiders'

Mejor adaptación – 'The Last of Us' temporada 2

Juego más esperado – 'Grand Theft Auto VI'

Creador de contenido del año – MoistCr1TiKaL

Mejor juego de eSports – 'Counter-Strike 2'

Mejor atleta de eSports – Chovy (Jeong Ji-hoon)

Mejor equipo de eSports – Team Vitality

Premio del público (Players’ Voice) – 'Wuthering Waves'