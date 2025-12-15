Estrenos de videojuegos entre el 15 y el 19 de diciembre: The Rogue Prince of Persia aterriza en Switch y Switch 2

Aquí estamos de nuevo, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025. En estos días llegan novedades para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, en una semana que reparte su atractivo entre héroes muy conocidos y un puñado de estrenos más pequeños, con propuestas para alternar acción, terror y multijugador.

Tanto es así, que la semana viene marcada por la llegada de 'The Rogue Prince of Persia' a Switch y Switch 2 con su apuesta roguelite. Por otro lado, 'Splitgate: Arena Reloaded' se presenta como un relanzamiento gratuito centrado en tiroteos con portales, con estreno simultáneo en PC y consolas. Si te apetece algo más oscuro, 'Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition' pone en orden la saga en Switch 2 con mejoras técnicas.

Al mismo tiempo, hay espacio para lanzamientos menos mediáticos, como 'Raiders of Blackveil', que mezcla acción cenital, botín y runs con un punto de extracción, además de varios títulos de PC que entran a catálogo en plena recta final del año. A continuación, repasamos destacados y, más abajo, el calendario completo.

The Rogue Prince of Persia – 16 de diciembre

Plataformas: Switch, Switch 2

‘The Rogue Prince of Persia’ es un videojuego de plataformas en 2D con elementos roguelike, desarrollado por Evil Empire y publicado por Ubisoft como parte de la serie principal. En su trama, el protagonista es un Príncipe sin nombre que porta una bola mágica y se abre paso con prisas para salvar su tierra de una invasión de los hunos. El Príncipe puede encadenar acciones de parkour como saltos en pared, carrera y saltos con pértigas, mientras alterna ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, patadas para empujar enemigos y esquivar pasando por encima. A medida que avanzas, obtienes medallones que modifican las armas, y los niveles se generan de forma procedimental.

Splitgate: Arena Reloaded – 17 de diciembre

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

'Splitgate Arena Reloaded' es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado y publicado por 1047 Games. Forma parte de la serie 'Splitgate' y mantiene como mecánica central el uso de portales colocados por el jugador para moverse por el escenario y replantear los enfrentamientos. Se distribuye como producto gratuito, pero esta versión elimina elementos como facciones y habilidades para centrarse en combates de arena más directos.

Raiders of Blackveil – 15 de diciembre

Plataformas: PC

Acción con vista cenital, personajes con habilidades muy diferenciadas y un bucle centrado en entrar, recoger botín y salir con vida. 'Raiders of Blackveil' se mueve entre el roguelite y el ARPG cooperativo, con runs pensadas para uno a tres jugadores y un toque de extracción que premia el riesgo.

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition – 19 de diciembre

Plataformas: Switch 2

'Layers of Fear The Final Masterpiece Edition' propone una colección de la franquicia de terror psicológico 'Layers of Fear' desarrollada por Bloober Team. Su lanzamiento para Switch está previsto en formato digital y reúne tanto 'Layers of Fear' como 'Layers of Fear 2', junto con contenidos adicionales. También añade capítulos nuevos que conectan las historias de tres personajes, el Pintor, el Actor y la Escritora. La edición incorpora mejoras técnicas asociadas a Unreal Engine 5.

Calendario completo de lanzamientos

15 de diciembre

'Raiders of Blackveil' (PC)

'A Game About Feeding A Black Hole' (PC)

'Utawarerumono ZAN' (PC)

'BrownDogGames' (PC)

16 de diciembre

'PIONER' (PC)

'Pure Badminton' (PC)

'Varthos – Heir to the Throne' (PC)

'Out of Time' (PC)

'The Rogue Prince of Persia' (Switch, Switch 2)

17 de diciembre

'SPLITGATE: Arena Reloaded' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

'BAROQUE SHOOTING: REVERSED' (PC)

'I Am Your Demon Girl' (PlayStation)

18 de diciembre

'LifeOverhaul' (PC)

'world of Y' (PC)

'Viens, frappe-moi' (PC)

'Humble Haunted House' (Xbox Series)

19 de diciembre

'Offroad Rally Racing' (PlayStation)

'Nordic Ashes: The Complete Saga' (PS5)

'PBA Pro Bowling 2026' (PS4, PS5)

'Mini Ghost' (PS5)

'Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition' (Switch 2)

'Simulateur de Découpe de Polystyrène' (PC)

Semana previa a Navidad

Con las fiestas ya encima, esta semana suele venir más ligera. Las opciones de estreno se han copado de éxitos en otoño y, a estas alturas, lo más interesante se encuentra entre ofertas, packs y tarjetas regalo. No obstante, todavía tenemos algunas opciones para disfrutar de novedosas opciones de ocio. De momento, eso es todo por aquí, pero en próximas semanas volveremos con más repasos y otro puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.