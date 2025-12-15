Star Wars Fate of the Old Republic tardará en publicarse mucho más de lo que esperas

Durante la emisión de The Game Awards, Lucasfilm Games aprovechó para presentar ‘Star Wars Fate of the Old Republic’, un proyecto de rol de acción para un solo jugador ambientado de nuevo en la era de la Antigua República. Entre otros elementos hay un detalle muy concreto que no ha pasado desapercibido en el anuncio. Nos referimos a la dirección de Casey Hudson, vinculado a ‘Knights of the Old Republic’ (KOTOR) y la trilogía ‘Mass Effect’, que acaba de fundar Arcanaut Studios, un nuevo equipo confeccionado para sacarlo adelante junto a Lucasfilm Games.

A nivel de premisa, su descripción oficial apunta a un poseedor de la Fuerza que viaja por una galaxia "al borde del renacer" hacia el final de la Antigua República, que puede encaminar sus pasos hacia la luz o la oscuridad. El teaser lo define además como un RPG de acción narrativo para un jugador y como sucesor espiritual de KOTOR.

Una presentación espectacular pero demasiado especulativa

Pero todo esto se trata tan solo de la planificación, puesto que el estudio responsable de su creación se ha formado recientemente y el resultado de su trabajo está muy lejos de llegar al público. En su caso se comenzó a hablar de 2030 como una previsión optimista e incluso se especuló con la posibilidad de verlo en la generación futura.

Sin embargo, parece que la espera no será tan exagerada y el mismo Hudson ha querido aclarar la situación desmintiendo los rumores más pesimistas. En sus redes sociales, el director del juego asegura que se lanzará antes de 2030 y remata con una frase con ironía, "¡Ciertamente no me estoy haciendo más joven!".

Don’t worry about the "not till 2030" rumors. Game will be out before then. I’m not getting any younger! https://t.co/YKYQFgXOGR — Casey Hudson (@CaseyDHudson) December 13, 2025

¿Sucesor espiritual de KOTOR?

En relación al juego, según la comunicación oficial, no se trata de un remake ni de una continuación directa de ‘Knights of the Old Republic’. En todo caso representa una especie de sucesor espiritual con la intención de recuperar el tipo de aventura narrativa asociada a aquella etapa, pero a través de una historia nueva.

¿Cuándo se publicará Star Wars Fate of the Old Republic?

Diseñado como un RPG de acción narrativo para un solo jugador, ‘Fate of the Old Republic’ tiene un objetivo muy concreto. Hudson explica que en Arcanaut Studios, el "objetivo es desarrollar el tipo de juegos que me apasiona crear, aventuras cinematográficas y emotivas, impulsadas por las decisiones del jugador, con una narrativa profunda y un mundo absorbente".

En teoría, el propósito es aprovechar el tirón del original y la importancia de la historia con margen para definir al protagonista dentro de la Antigua República, pero con un diseño actual y un sistema de combate más propio de un RPG de acción moderno. Por ahora no hay plazos oficiales ni plataformas cerradas, más allá de confirmar que el proyecto está en marcha.

Solo el tiempo dirá

Aunque el anuncio del juego representó uno de los momentos más relevantes de The Game Awards 2025, todo indica que todavía queda mucho por hacer, entre otras cosas porque el equipo todavía está arrancando. Para los seguidores de ‘Star Wars’ y en especial para los de ‘KOTOR’, el regreso a la Antigua República está en marcha, pero será un viaje largo y lleno de dudas hasta que finalmente podamos disfrutar de esta nueva historia de hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…