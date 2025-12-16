¿Cuáles son los juegos con mejores gráficos de 2025? Los especialistas ya han elegido

Cada año los expertos de Digital Foundry, referencia en análisis técnico de videojuegos, publican su listado con los títulos dotados de los mejores gráficos de la temporada. Su objetivo es identificar, independientemente de las cifras de ventas, los productos que realmente han logrado superar los estándares visuales de su generación.

En 2025 tres principales destacados celebran la tecnología y su dirección artística aplicada a las producciones más destacadas del año. Con todo esto, los juegos más avanzados técnicamente de este año han sido ‘DOOM The Dark Ages’, seguido de 'Assassin’s Creed Shadows' y 'Death Stranding 2 On the Beach'. Valoramos los aspectos que los han llevado a recibir estos reconocimientos.

DOOM The Dark Ages – Primero en el ranking técnico

En lo más alto del podio se encuentra ‘DOOM The Dark Ages’, elegido por su combinación de trazado de rayos e inteligencia a la hora de escalar rendimiento, incluso en hardware menos potente. Digital Foundry destaca la iluminación global con trazado de rayos en tiempo real y su determinación técnica en PC, además de una puesta en escena que acompaña a la perfección el ritmo del juego. También se menciona su trabajo con simulaciones y destrucción, junto con sus técnicas avanzadas en PC.

Assassin’s Creed Shadows - RTGI y simulación avanzada

Ubisoft Quebec ocupa el segundo puesto con ‘Assassin’s Creed Shadows’, un título tan elogiado por su iluminación global como por el eficaz uso del trazado de rayos. RTGI, para entendernos, significa que la luz rebota y tiñe superficies con una lógica más cercana a la realidad, algo que se percibe especialmente en exteriores y cambios de hora. A eso se suma la simulación de viento, telas y vegetación, además de un nivel de interacción del escenario que Digital Foundry considera superior a esta generación.

Death Stranding 2 On the Beach - Detalle cinematográfico

Completando los tres primeros puestos, ‘Death Stranding 2 On the Beach’ ha logrado impresionar a los especialistas con su profundidad de detalle, desde texturas finas hasta biomas amplios y una iluminación muy cinematográfica que no necesita apoyarse en el ray tracing como herramienta de uso constante. El motor Decima ofrece un mundo visualmente cohesivo, con efectos de partículas y atmósferas muy trabajadas, especialmente en PS5 según el análisis técnico.

El resto de la selección y menciones honoríficas

Más allá del podio, Digital Foundry repasa otros nombres que considera de lo mejor del año a nivel técnico y visual, sin orden entre ellos. En esa lista aparecen ‘Routine’, ‘Earthion’, ‘Silent Hill f’, ‘Mafia The Old Country’, ‘Metroid Prime 4 Beyond’, ‘Ghost of Yōtei’ y ‘Dying Light The Beast’.

Además, el equipo incluye menciones honoríficas con presencia de Switch 2, citando ‘Kirby Air Riders’, ‘Mario Kart World’, una versión de ‘Star Wars Outlaws’ en Switch 2 y ‘Fast Fusion’.

¿Qué dice la lista sobre el año 2025?

La elección de ‘DOOM The Dark Ages’ como mejor juego gráfico del año demuestra que el equilibrio entre tecnología y rendimiento hoy es más relevante que nunca. El planteamiento en la actualidad se centra en replicar imágenes hiperrealistas y en que las técnicas avanzadas funcionen de forma práctica en distintas configuraciones. Hay que ver cómo cambian las preferencias tecnológicas en pocos años, cuando no hace mucho solo queríamos dejarnos impresionar por los gráficos. ¿Estará madurando la industria?