¿Cuánto vale la Super Nintendo de los 90 que tienes guardada en algún sitio?

Conocida en Japón como Super Famicom y en Estados Unidos como Super Nintendo Entertainment System, la histórica consola de 16 bits se estrenó en Europa en 1992 y llegó a España ese mismo año. En aquella época compartió generación con SEGA Mega Drive, alimentando una rivalidad que todavía nos hace temblar cada vez que se habla de sistemas clásicos. Pero ya habrá tiempo para hablar de aquella contienda comercial, porque la pregunta de hoy es otra. ¿Cuánto vale una Super Nintendo en 2025?

El modelo habitual en Europa

En el mercado europeo, el modelo habitual se reduce a Super Nintendo original, la de carcasa gris que se vendió durante la mayor parte de su vida activa. La revisión compacta conocida como SNES Jr, o "Mini" en algunos sitios, no llegó a publicarse en Europa, así que cuando aparece por aquí suele hacerlo como importación. Esto importa porque la disponibilidad condiciona el precio y también la demanda entre coleccionistas.

En este mercado, el valor sube o baja según el estado y, sobre todo, el contenido del paquete. Una consola suelta con sus cables y el mando suele moverse en cifras moderadas, mientras que una unidad completa con caja, manuales e interiores originales aumenta considerablemente el importe de partida. PriceCharting, que calcula precios de segunda mano a partir de ventas cerradas, sitúa la Super Nintendo PAL en 88,90 € en formato suelto y 189,35 € por una configuración completa.

¿Cuánto cuesta una Super Nintendo en España?

En España, los mercados de segunda mano dejan muestras de ejemplos similares. Por ejemplo, puede verse una Super Nintendo PAL España completa con caja alrededor de 180 euros, una cifra normal cuando el conjunto está bien conservado. A partir de ahí, cualquier pack con juegos y accesorios puede incrementar el total según el número de títulos y su grado de conservación.

Un par de detalles a tener en cuenta

Para evaluar el estado, además de su correcto funcionamiento, conviene fijarse en detalles como el amarilleo del plástico, la apariencia del conector del mando y comprobar si la fuente de alimentación es original. Si la compra incluye mandos, no está de más revisar la cruceta y los botones. En Super Nintendo es fácil encontrarse con gomas gastadas, mecanismos internos dañados o botones con suciedad que provocan respuestas imprecisas y eso, aunque tenga solución, influye directamente en el precio.

Jugar con una pieza de colección

En 2025, una unidad operativa de Super Nintendo se defiende perfectamente tanto como sistema para volver a jugar como pieza de colección. Si la quieres recuperar para volver a darle vida, presta atención a su estado y revisa a fondo los accesorios. Si tienes pensado darle un uso de colección, entonces merece la pena evaluar algunas soluciones habituales entre especialistas, como comprar protectores rígidos para caja y manuales, una bolsa antiestática para la consola o sobres de gel de sílice para controlar la humedad.

Tratamiento profesional

También ayuda almacenarla lejos de la luz directa y si hace falta, pasar por un taller especializado para una limpieza de contactos y la sustitución de condensadores. Ahora ya solo te falta recordar en qué caja guardaste la consola. Si aparece a la primera, enhorabuena, hoy has ganado tú.