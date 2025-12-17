Marathon actualiza su estado y deja muestras del lado más sombrío de Tau Ceti IV

La desarrolladora Bungie ha publicado un nuevo vídeo documental de ‘Marathon’ que sirve para entender mejor su propuesta de ciencia ficción y, sobre todo, para intentar plasmar la tensión que propone su formato de extracción. El estudio, además, aprovecha el repaso para actualizar el estado del proyecto, confirmar su llegada en marzo de 2026 y enumerar varias mejoras incorporadas tras el periodo de pruebas cerradas de abril.

Un mercenario en busca de recursos

En ‘Marathon’, los jugadores asumen el papel de Corredores biocibernéticos que exploran la colonia abandonada de Tau Ceti IV en busca de recursos y fortuna, mientras se enfrentan a fuerzas de seguridad hostiles, corredores rivales y un entorno tan bello como letal. El documental repasa varias zonas del área y su orden de progresión. El recorrido arranca en Perimeter, un espacio pensado para familiarizarse con las reglas básicas. Después dirige su atención a Dire Marsh, un entorno con anomalías y ruinas de una colonia humana más peligrosa, pero con más recompensas. Una vez avanzamos de nuevo aparece el Puesto avanzado, una base del UESC con patrullas, espacios cerrados y un botín más valioso.

La batalla se traslada a la órbita

Todo culmina en la UESC Marathon, la nave colonia en ruinas que permanece en órbita sobre Tau Ceti. En su interior se encuentra el crioarchivo, del cual se podrá recorrer la primera cubierta. Bungie describe este tramo como el final de un camino reforzado con medidas de seguridad en forma de incursiones, cámaras congeladas repletas de artefactos y pasillos estrechos que fuerzan encuentros a corta distancia. El vídeo incluso menciona una séptima cámara y sugiere una presencia que teme el propio UESC.

Forjando alianzas poco fiables

Junto al repaso de sus zonas de juego, el estudio resume varios cambios aplicados a partir de sus últimas pruebas. El primero es el chat de proximidad, una herramienta que permite negociar alianzas puntuales o romperlas en el peor momento (si la situación lo permite). También se incorpora una opción "Solo Runner", planteada para aventurarse en Tau Ceti IV en soledad. A esto se suma una nueva carcasa de corredor, Rook, recomendada para un jugador, junto a opciones alternativas para partidas en solitario.

Plazos de lanzamiento para Marathon

En cuanto a su lanzamiento, queda establecido en marzo de 2026 para PC a través de Steam, PS5 y Xbox Series X|S, con juego cruzado y progreso compartido. Entre los materiales también se indica que en PS5 el juego requerirá conexión a internet, una cuenta de Bungie.net y suscripción de pago a PS Plus. Como detalle, los Pases de Recompensa no caducan y se podrán adquirir de temporadas anteriores.

La vida en Tau Ceti IV

Con este vídeo documental, ‘Marathon’ intenta mostrar por qué Tau Ceti IV resulta tan hostil como tentador y deja muestras evidentes de cómo el proyecto ha seguido avanzando tras las últimas sesiones de pruebas cerradas. Con los planes de entrega ya establecidos, ahora solo queda esperar para comprobar cuántos corredores se animan a visitar su universo.