El nuevo videojuego oficial FIFA será exclusivo para los suscriptores de Netflix

FIFA, el organismo que dirige el fútbol mundial y Netflix Games, la división de videojuegos del servicio de streaming, han anunciado un acuerdo de colaboración según el cual el próximo juego de fútbol de la franquicia, aún sin nombre, será exclusivo para los suscriptores del servicio.

Un nuevo simulador futbolístico

Hay que tener presente que este proyecto no se corresponde con el ya anunciado ‘FIFA Heroes’, sino que se trata de una iniciativa completamente nueva. Desarrollado por Delphi Interactive, este "nuevo FIFA" se lanzará durante el verano de 2026, en junio, coincidiendo con el inicio del Mundial de 2026.

Por ahora, hay poca información disponible, salvo que será un simulador de fútbol "reimaginado", supuestamente comparado con la serie ‘FIFA’ de EA Sports, cuya colaboración finalizó con ‘FIFA 23’. También se menciona que el título podrá jugarse en solitario o en modo multijugador y se controlará a través de un smartphone, aunque esto no significa necesariamente que sea un juego para móviles.

Devolver el fútbol a sus raíces

El presidente de Netflix Games, Alain Tascan, comenta que quieren devolver el fútbol a sus raíces con una experiencia que cualquiera pueda jugar con solo pulsar un botón, comentarios que dejan entrever la producción de un formato más sencillo en contraposición de los ‘FIFA’ de Electronic Arts, actualmente renombrados como ‘EA Sports FC’.

Delphi Interactive es un estudio formado por Casper Alexander Daugaard, y Andy Kleinman, ex ejecutivo de Zynga. Además del nuevo ‘FIFA’, el estudio también colabora con IO Interactive para el desarrollo de ‘007 First Light’.

¿Netflix Games gestionará Warner Bros. Games?

Netflix Games ha ampliado su catálogo de juegos importantes con éxitos tan potentes como ‘Red Dead Redemption’ y ‘WWE 2K25’. Sin embargo, en el proceso de compra de activos de Warner Bros. Discovery que se está moviendo, la compañía no ha detallado qué pasará con Warner Bros. Games. Eso implica que, si la compra se completa, Netflix tendrá el control corporativo de esa división y podrá decidir su funcionamiento. Podría integrarse bajo la tutela de Netflix Games, mantenerse como unidad separada o una mezcla. En público, por ahora, no han detallado plan alguno para esta división de videojuegos.