¿Gears of War E-Day tiene posibilidades de llegar a PS5 o se quedará en Xbox Series X|S y PC?

Como ya sabes, desde hace algún tiempo los videojuegos de Xbox Game Studios ya no son exclusivos de los entornos Xbox. Tenemos ejemplos como ‘Sea of Thieves’, ‘Hellblade 2’, ‘Forza Horizon 5’, ‘Microsoft Flight Simulator 2024’, junto a otras producciones que han dado el salto a PS5. Esta política no parece que se vaya a frenar, porque la lista sigue creciendo. En este contexto, ¿se podría aplicar lo mismo a Gears of War: E-Day? Aquí tienes todo lo confirmado hasta ahora.

¿En qué plataformas se lanzará Gears of War: E-Day?

Desarrollado con Unreal Engine 5 en The Coalition, con apoyo de People Can Fly, ‘Gears of War: E-Day’ se anunció en el Xbox Showcase de junio de 2024 como la precuela de una de las sagas más reconocibles de Microsoft. La historia transcurre 14 años antes de los eventos del juego original y actualmente tiene previsto su estreno en Xbox Series X|S y PC a lo largo de 2026. Según la ficha oficial, también se indica su llegada a Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Por ahora, eso es lo que hay en firme.

¿Llegará la precuela a PS5?

A día de hoy, no hay anuncio de versión para PlayStation 5. Entonces, ¿esto significa que el juego no tiene posibilidades para publicarse en la consola de Sony? Probablemente no, pero conviene separar la realidad de la esperanza. El anuncio de ‘Gears of War: E-Day’ llegó en un momento en el que Xbox empezaba a comprobar los resultados de su iniciativa multiplataforma con estrenos puntuales como ‘Pentiment’, ‘Grounded’ y ‘Sea of Thieves’, además de ‘Minecraft’.

Desde entonces, el plan de lanzamientos ha cambiado bastante. Por ejemplo, ‘Forza Horizon 5’ acabó aterrizando en la consola y Microsoft ha seguido ampliando su presencia fuera de Xbox. Además, ‘Gears of War: Reloaded’ tiene página oficial en PlayStation, así que la marca ya ha dado el primer paso dentro del entorno de Sony. En este contexto, no sería de extrañar que ‘Gears of War: E-Day’ acabe llegando a PS5 una vez superado su debut en Xbox y PC, pero de momento no hay confirmación ni planes concretos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esto suceda? Esa es la incógnita.

El comienzo de una amistad forjada entre pólvora

En relación al propio juego, la siguiente entrega de la franquicia no continuará de forma directa el hilo del tramo más reciente y ha evitado la denominación ‘Gears 6’ para conformar una precuela ambientada en el Día de la Emergencia, 14 años antes del primer juego, que también recupera el nombre ‘Gears of War’, dejado fuera del título con ‘Gears 5’. Este nuevo capítulo presentará a Marcus y Dom a una edad temprana, antes de que el escuadrón Delta se convirtiera en el grupo que se hizo famoso con el título de debut y se especializara en misiones extremas contra la Horda Locust.

Por ahora solo en Xbox y PC

Por ahora, lo prudente es quedarse con lo que tenemos confirmado desde Microsoft, que no es poco. ‘E-Day’ está anunciado en Xbox Series X|S y PC para 2026 y cualquier versión para PS5, por el momento, es más un deseo que una realidad. Al menos hasta que Microsoft o The Coalition digan lo contrario.