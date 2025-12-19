Tomb Raider: Catalyst será el juego más grande de la franquicia y un nuevo punto de partida

Los representantes de Crystal Dynamics coparon el escenario de los The Game Awards para confirmar que se encuentran trabajando en un par de nuevos proyectos de la franquicia ‘Tomb Raider’. Además del remake del clásico de 1996, que han llamado ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’ para 2026, el estudio también confirmó el proyecto ‘Catalyst’, un juego completamente nuevo cuyo lanzamiento está previsto para 2027. La producción se anticipa como la obra más grande de la serie hasta la fecha, además de un nuevo punto de entrada para los jugadores que no han tenido contacto previo con la veterana serie.

Un nuevo comienzo para Lara Croft

El equipo de desarrollo pretende ofrecer una aventura completa y accesible que no requiere conocimiento previo de la extensa cronología de la franquicia. Pero la intención, aclaran, no es la de borrar el pasado del personaje, sino de avanzar en la narrativa. Según Crystal Dynamics, ‘Catalyst’ se situará en el punto más remoto de la carrera de Lara y funciona como el "próximo capítulo" tanto para los seguidores de siempre como para los recién llegados. El director del estudio, Scot Amos, explica que ha sido diseñado para no perderse ningún detalle argumental o ambiental de principio a fin sin necesidad de "prepararse".

¿Una entrega autoconclusiva o el comienzo de un nuevo arco?

La línea narrativa se inspira en la trayectoria de Lara desde los juegos clásicos hasta la trilogía iniciada en 2013, pero no dependerá de ninguna para representar su historia ni ofrecer nuevos personajes. Según Amos, este posicionamiento permitirá a los viejos conocidos de la franquicia descubrir una parte inexplorada en la trayectoria de la exploradora, mientras que los nuevos jugadores pueden comenzar la aventura y seguir todo de forma natural entre sutiles referencias a su legado y una narrativa autoconclusiva. ¿Quizá incluso el comienzo de una nueva trilogía?

Tomb Raider bajo el poderoso Unreal Engine 5

Por primera vez, Crystal Dynamics está desarrollando un juego de ‘Tomb Raider’ íntegramente bajo el poderoso Unreal Engine 5. Según el estudio, la tecnología de Epic Games permite lograr un nivel de profundidad visual y diversidad de entornos que antes era impensable. El motor permite transiciones más naturales entre entornos abiertos y cerrados, así como un mayor detalle en la iluminación, la geografía y la escenografía.

La dimensión del proyecto es indiscutible. Amos lo confirma y asegura que ‘Catalyst’ es oficialmente el juego más ambicioso de la franquicia hasta la fecha tanto en presupuesto como en dimensión. El título tomará como teatro de operaciones el norte de la India, un lugar recurrente para su público por su riqueza en historia, cultura y paisajes diversos.

El entorno abarcará montañas y picos imponentes con vistas panorámicas, además de tumbas profundas y entornos subterráneos, reforzando las tendencias de exploración a gran escala que han definido la serie. El equipo no ha revelado muchos más detalles de la entrega, pero promete que la experiencia ofrecerá una jugabilidad renovada a las actuales plataformas sin perder su esencia.

¿Cuándo se publica Tomb Raider: Catalyst?

Con un lanzamiento previsto para 2027 en PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam), se espera que ‘Tomb Raider: Catalyst’ vaya tomando forma definitiva a lo largo de los próximos meses. Por ahora, la desarrolladora muestra una implacable confianza en el proyecto y promete a los seguidores de siempre y, a los que llegarán con esta entrega, que Lara se encuentra en el mejor momento de su carrera. Antes de eso, el próximo año se lanzará ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’.