Unrecord, el juego de cámara corporal recibe una nueva inversión de Tencent

‘Unrecord’ es un juego de disparos en primera persona que se hizo viral en 2023 por su estética de cámara corporal. Ahora vuelve a la actualidad por un motivo mucho menos especulativo que una serie de elaborados vídeos, puesto que Tencent ha entrado en el proyecto con una participación minoritaria en DRAMA Studios para ayudar a financiar su desarrollo. No se ha hecho público el importe de la operación, pero el estudio, eso sí, explica que esta financiación le permitirá contratar y avanzar con el juego ya en plena producción.

Una segunda inyección de dinero

La de Tencent no es la primera inversión relevante que recibe ‘Unrecord’. En 2024, DRAMA Studios anunció una ronda de 2,5 millones de dólares en la que The Games Fund aportó la mayor parte del capital. Con esta nueva inyección, el equipo gana margen para crecer y trabajar sin prisas a la hora de elaborar el material.

De dos personas a un equipo más grande

El proyecto arrancó de forma muy discreta y en 2023 tan solo eran dos los desarrolladores que daban a conocer su proyecto a través de vídeos breves que parecían una grabación real. Sus autores insistieron entonces en que se trataba de metraje capturado en tiempo real y no de un vídeo pregrabado. Desde ese punto, el estudio ha ido creciendo. Según su comunicación más reciente, ahora cuenta con diez desarrolladores y mantiene abierto un proceso de contratación.

We are funded! At the time of the trailer in 2023, we were just 2 bedroom programmers with no experience in the industry. The game was just 6 months old and exceeded all our expectations. With limited finances, we started from scratch, working sleepless nights and handling… pic.twitter.com/KBLopRCpVT — Unrecord (@unrecordgame) December 16, 2025

Sin fecha, pero con mucho interés

A estas alturas, ‘Unrecord’ sigue sin fecha de salida, pero en Steam puede añadirse a la lista de deseados, donde supera los 130.000 seguidores según registros públicos asociados a su ficha. En cuanto a plataformas, por ahora tan solo se ha confirmado su edición para PC y parece que de momento no se contemplan versiones para consolas. El estudio también ha sido explícito con su estrategia de comunicación. Prefieren reservar los nuevos materiales y no actualizar la información sobre los avances del proyecto hasta 2026, para evitar enseñar versiones incompletas que luego no representen el resultado final.

Un planteamiento polémico

Desde su anuncio, ‘Unrecord’ ha provocado diferentes comentarios por su premisa visual, muy cercana a una grabación policial, además de por el tipo de situaciones que puede retratar un juego de disparos con ese estilo. En paralelo, el equipo insiste en que quiere tomarse el tiempo necesario para que el material que se enseñe sea fiel al resultado final. Por ahora, el panorama es este.