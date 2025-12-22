¿Recuerdas cuánto se pagaba por una SEGA Mega Drive en la España de los 90?

En España, hablar de Mega Drive es llevar nuestra memoria colectiva a principios de los 90. A los tiempos de esplendor de aquella consola de 16 bits que llegó cuando SEGA se decidió a plantar cara a Nintendo y, de paso, colarse en los salones de toda Europa con una idea tan simple y técnicamente complicada en aquella época como era hacer posible jugar "igual que en los recreativos", aunque en la comodidad de casa.

El precio en pesetas

Los documentos de la época suelen situar Mega Drive en torno a las 39.990 pesetas (240€), un precio que se mantuvo estable cuando nos referimos a su arranque comercial en España. Pero es interesante ver cómo bajó después. Existe una tarifa de SEGA España fechada en enero de 1992 con precios de venta al público y allí la consola aparece a 29.900 pesetas (180€). Entre medias se confeccionaron paquetes especiales, revisiones y campañas con juegos, como el más famoso en nuestro país, que incluía una copia de ‘Sonic the Hedgehog’. Precisamente esas configuraciones ayudaron a que la consola se familiarizase en muchos hogares, aunque se tratase de un "capricho caro".

Mega Drive tuvo más de una "vida"

Si alguna vez te has encontrado alguna referencia a la denominación "Genesis", no está de más aclarar que no es otra consola, es el nombre que usó SEGA en Estados Unidos para el mismo sistema. Aquí lanzada como Mega Drive, en España empezó a venderse con regularidad en ese arranque de la década de los 90. En muchos televisores se conectaba mediante RF, es decir, como si la consola fuese un canal más y eso solía dejar una imagen algo borrosa. Por esa razón, muchos de sus usuarios terminaban usando un cable de vídeo y audio directo para mejorar la calidad. De hecho, la propia tarifa de SEGA España de enero de 1992 menciona un "cable de vídeo monitor" como accesorio, algo que concuerda con las costumbres de la época.

Los precios de los juegos eran altos

En esa misma lista oficial de SEGA España aparecen los precios de títulos históricos como ‘Sonic’, ‘Golden Axe’ o ‘Street of Rage’, que figuran a 6.990 pesetas (42€), mientras que ‘Out Run’ lo encontrábamos por 7.990 pesetas (48€). Hubo otros títulos como ‘Populous’ que escalaron hasta las 8.490 pesetas (51€) y tan solo un par de años después, las novedades incrementaron sus precios en entregas como ‘Sonic the Hedgehog 3’ que se podía comprar a cambio de 9.990 pesetas (60€) o ‘Street Fighter II Champion Edition’ por 11.900 pesetas (71,50€). Esto nos sirve para hacernos una idea aproximada del precio de las novedades a mediados de la década.

Un capricho que fue muy bien recibido en España

Si hoy alguien te dice que Mega Drive y sus juegos "no eran tan caros", estas cifras en pesetas y sus conversiones a euros demuestran todo lo contrario. Primero rondó las cuarenta mil, luego bajó con sus juegos moviéndose en precios que, vistos con la economía de 2025, explican por qué en las casas no había decenas de cartuchos diferentes y generalmente se reducían a regalos de cumpleaños, Reyes o juegos comprados ahorrando poco a poco. Sin duda, es el reflejo de toda una época.