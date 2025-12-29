Call of Duty: Black Ops 7 coquetea con la franquicia Fallout en la Temporada 1 Reloaded

Los responsables de ‘Call of Duty: Black Ops 7’ acaban de confirmar las líneas generales de una de sus primeras colaboraciones. Se trata de un cruce con ‘Fallout’ que llegará con la actualización de mitad de temporada y que se extenderá tanto por el multijugador principal como a la variante ‘Warzone’. Por el momento, Activision no ha concretado la fecha exacta de su puesta en marcha, pero este no sería el primer cruce entre ambas marcas. En 2024 ya hubo contenido temático publicado, por ejemplo, el lote Vault Dweller para ‘Modern Warfare III’, ‘Warzone’ y ‘Warzone Mobile’.

Okie dokie

El anuncio se ha realizado a través de las redes oficiales de la franquicia con un breve teaser y el mensaje "Okie dokie - stay focused, stay alive", una frase que encaja con el tono de la adaptación televisiva. Para situarnos en fechas, este material llegará en plena emisión de la temporada 2 de la serie de Prime Video basada en la saga de Bethesda, estrenada con episodios semanales desde diciembre de 2025.

Aunque Activision aún no ha detallado el contenido al completo, lo publicado deja entrever la llegada de operadores inspirados en la serie, con siluetas que apuntan a Lucy MacLean, The Ghoul y Maximus. Aun así, lo mostrado se presenta como material promocional, así que habrá que tener un poco de paciencia para ver los aspectos definitivos que se podrán utilizar en el juego.

Temporada 1 Reloaded

Por ahora, lo único confirmado es el cruce en sí y su momento de llegada dentro de la actualización de mitad de temporada. El resto, a falta de detalles oficiales, se puede plantear como posibilidades razonables teniendo en cuenta precedentes recientes de la serie. Es decir, si Activision sigue el patrón habitual, el paquete podría incluir:

Okie dokie - stay focused, stay alive ☢️@FalloutonPrime is coming to Call of Duty in Season 01 Reloaded 💥 pic.twitter.com/uyFl3mRDkG — Call of Duty (@CallofDuty) December 17, 2025

Operadores y aspectos basados en la serie

Cosméticos temáticos como remates, emblemas, tarjetas o amuletos

Diseños para armas y elementos visuales con estética retrofuturista

Posibles lotes en tienda o algún evento por tiempo limitado ligado a la colaboración

Sobre modos, eventos o mapas especiales, de momento no hay ningún extremo confirmado. El teaser ha alimentado las habituales teorías en redes, pero conviene tomar todo como "posible" hasta que Activision enseñe el contenido con más profundidad.

La identidad de la serie se difumina

Aunque la saga vive de renovar sus posibilidades entrega tras entrega, a cierto sector de sus seguidores les cuesta digerir ciertas colaboraciones que no terminan de ajustarse al tono general del juego. En este caso, ‘Fallout’ comparte imaginario de violencia, supervivencia y conflicto, así que la integración temática tiene más sentido que otras colaboraciones más extravagantes.

Temas pendientes

Por ahora, lo más importante por confirmar es la fecha exacta dentro de la temporada y el formato de distribución del contenido con sus posibles eventos, lotes, precios y condiciones. La casa de entretenimiento debería dar más detalles en las próximas semanas y aquí estaremos para contarlo. ‘Call of Duty: Black Ops 7’ está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.