Mangmi Pocket Max es la primera consola portátil Android con controles modulares

El competitivo mercado de sistemas portátiles Android diseñados para emular consolas antiguas, ha llevado a las marcas a apostar por soluciones diferenciadas para llamar la atención sobre sus productos. En este contexto, Mangmi ha revelado que su nueva consola portátil, la denominada Pocket Max, ofrecerá controles modulares.

El juego en módulos

En realidad, es una solución similar a la que vimos en AYANEO 3 el año pasado, pero Mangmi apuesta por llevar el formato a un dispositivo Android con módulos magnéticos para la cruceta y los botones frontales, con la intención de ofrecer un precio más contenido, aunque por ahora no hay datos oficiales al respecto. Hace unos días, la compañía reveló nuevas imágenes y confirmó una pantalla OLED de 7 pulgadas con refresco de 144 Hz. Además, en sus últimas publicaciones también ha señalado el uso de un Snapdragon 865, aunque falta por concretar RAM, almacenamiento y el resto de especificaciones.

En las imágenes es fácil comprobar cómo la cruceta y el conjunto de botones XABY están alojados en un contorno visible que parece recortado de la consola. Esto se debe a que estos conjuntos se fijan magnéticamente y se pueden quitar con facilidad para cambiar a otros tipos de botones. El nuevo vídeo de Pocket Max muestra exactamente cómo funciona.

¿Qué módulos tendrá Pocket Max?

Obviamente, lo más interesante de este dispositivo son los módulos que se podrán elegir para aprovechar sus funciones. Lamentablemente, Mangmi aún no ha comentado nada sobre estos accesorios para Pocket Max, más allá de enseñar la funcionalidad en el vídeo. De hecho, la marca incluso ha lanzado encuestas en Discord sobre acabados y colores, señal de que todavía está ultimando algunos detalles de diseño.

La compañía ha empleado la famosa estrategia de información a cuentagotas, revelando datos de forma gradual para mantener el dispositivo portátil de actualidad el máximo tiempo posible. De hecho, la revelación de su modularidad parece más bien un anticipo para mantener el interés hasta que se revelen los tipos de botones que se pueden incorporar al dispositivo portátil.

Dado que la Pocket Max está diseñada para emular consolas retro, es difícil imaginar una amplia variedad de botones para aprovechar al máximo esta función. La AYANEO 3 también permitía cambiar la posición de los joysticks analógicos, algo que puede mejorar la ergonomía, pero en el caso de la nueva consola portátil de Mangmi, por ahora no se aprecia una modularidad similar en los sticks.

¿Se venderá Pocket Max en España?

En cualquier caso, dado el ritmo al que la compañía ha ido revelando nuevos detalles sobre el producto, no deberíamos tardar mucho en descubrir cuáles serán sus módulos de botones. Sobre su venta en España, aún no hay anuncio de distribución en Europa, aunque el precedente de Air X sugiere que, como mínimo, podría terminar llegando por importación en tiendas online con envío a la UE.