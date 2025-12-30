Juguetes de los años 80 que valen una fortuna y quizá tengas guardados en algún lugar de casa

Después de haber recuperado algunas de las consolas más populares de la época dorada de los 16 bits, veamos ahora aquellos juguetes de los años 80 más buscados y mejor pagados por los coleccionistas. Pero antes de entrar en materia, un aviso rápido que te puede ahorrar algún disgusto. En este mundillo se prioriza el estado de conservación y los "extras". Todo se valora, tanto la caja, instrucciones, blisters, elementos pequeños, pegatinas, piezas de unión, incluso el cartón interior. Si falta algo, el precio suele resentirse mucho. También hay que tener en cuenta que muchas líneas de estos productos han tenido reediciones, así que conviene asegurarse bien del año, el sello de la marca y la referencia del producto para no confundir un original con una versión moderna.

He-Man y Skeletor

Empecemos con ‘Masters del Universo’, la popular serie de figuras de acción de He-Man y Skeletor. Salvo los personajes más comunes, el resto puede valer una fortuna. Por ejemplo, el set de juego Eternia puede acercarse a 3.000€ si se completa con la caja y todos los accesorios. Mientras tanto, las últimas figuras de la línea, lanzadas en 1988 y distribuidas solo en Italia y España, Skeletor Fire Eyes y He-Man Laser Power, pueden superar los 500€ si están completas y en funcionamiento. Aquí cada pieza montada tiene su relevancia, porque hablamos de elementos con mecanismos y accesorios fáciles de perder con los años.

Muñecas Repollo

También están las muñecas Cabbage Patch Kids, vendidas en España como ‘Muñecas Repollo’, que pueden alcanzar los 1.000€ completas. Si por una casualidad también aparece su certificado o la documentación que traían algunas versiones, mejor, porque en coleccionismo ese papel vale dinero.

G.I. Joe

Los seguidores de G.I. Joe están dispuestos a pagar cifras que pueden llegar a 6.000 euros por el playset USS Flagg, un enorme portaaviones lanzado en 1985 y de dimensiones increíbles. Su tamaño ronda los dos metros y pico de largo y por eso sigue siendo, a día de hoy, uno de los playsets más grandes jamás realizados para una línea de juguetes. Si lo tienes, ojo al transporte y al almacenamiento, porque una caja golpeada o con humedad puede afectar a una buena venta.

Transformers

Luego están los legendarios ‘Transformers’. Por algunos robots completos en embalaje GIG, como Devastator, Predaking o Trypticon, prepárate para desembolsar cifras que pueden rondar 600€. En este caso conviene revisar articulaciones, pestañas de cierre y pequeñas piezas sueltas, porque hay modelos en los que un mínimo roce cambia mucho el valor. Los dinosaurios más grandes, como el T-Rex, de la línea Dino Riders pueden superar los 1.000€ si son nuevos en su embalaje original sin abrir.

My Little Pony

No podemos dejar de mencionar el pequeño My Mini Pony, o My Little Pony. Algunos ejemplares se venden en el mercado de segunda mano por 80 o 100 euros, completos y en su embalaje original. En España es habitual encontrarlos bajo el nombre ‘Mi Pequeño Poni’ y en el mercado de segunda mano, el rango es enorme según el modelo, el estado y si conserva accesorios. Un ejemplo es Moonstone, un unicornio G1 de 1986 con referencia ‘Spain’, por 143,94€ y eso sin hablar aún de caja.

TENTE, Playmobil y otros tesoros de la casa

Si creciste en España, hay tres referencias que no debes perder de vista. El primero es TENTE, con sus barcos y lotes grandes a precios que van en torno a 145€ en casos como el portaaviones Pacific. El segundo es Playmobil o Famobil. Un barco pirata de la referencia 3550 aparece con salida de 148€ en subasta, incluso avisando de roturas, así que imagina el precio si está completo y bien conservado. El tercero es Madelman, que finalizada su producción a principios de los 80 hay piezas y cajas que pasan de los 250€ y llegan cerca de los 450€ dependiendo de su estado.

Antes de lanzarte a publicar anuncios

Si crees que tienes una de estas piezas, haz fotos con buena luz, muestra el lote completo y revisa precios de ventas cerradas, no solo anuncios activos. Así te podrás acercar a cifras reales y evitarás quedarte corto o pedir una barbaridad. Con un poco de suerte, ese "cajón de trastos" era en realidad un botín en forma de cartón y plástico que puedes transformar en euros.