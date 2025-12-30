The Defiant: Acción, conflicto bélico y muchos disparos en el nuevo "Call of Duty" chino

Tras más de un año desde su anuncio, el equipo chino The Hoothanes ha publicado el primer tráiler con secuencias de juego de 'The Defiant', un shooter en primera persona que, por su tono y puesta en escena, recuerda a las etapas más clásicas de la franquicia 'Call of Duty'.

Buenas sensaciones

Sus materiales dejan entrever un juego bélico con acabado visual cuidado y una ambientación muy marcada con secuencias de combate en escenarios urbanos y rurales, explosiones, asaltos y momentos más contenidos que apuntan a un ritmo narrativo cercano al de los grandes FPS históricos.

'The Defiant' plantea, además, una perspectiva menos habitual en los títulos occidentales. Su campaña se sitúa en China durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la resistencia frente a la invasión japonesa. El jugador asume el papel de un soldado chino llamado a defender a su país, un contexto que el estudio utiliza como base para una historia centrada en personajes y en el impacto del conflicto en el frente. También se han confirmado decenas de armas, citando modelos como el rifle Hanyang, una pistola Mauser militar y el subfusil MP18.

The Defiant entra en combate

Los enfrentamientos que se ven en el tráiler apuestan por situaciones tensas y un avance táctico controlado. Se muestran tiroteos cortos, un posicionamiento cuidadoso y un movimiento deliberado a través de territorio hostil. El diseño del entorno parece ligado al desarrollo del combate, con caminos estrechos y rutas vigiladas que moldean el ritmo de los choques.

Experiencia bélica de corte cinematográfico

En su descripción, el equipo habla de una experiencia de corte cinematográfico y un tratamiento realista, aunque por ahora conviene quedarse con lo que muestra el tráiler, que funciona más como una introducción que como un anticipo completo describiendo trazos del tono y la intención del juego, pero dejando cuestiones más generales sin responder.

Por el momento, 'The Defiant' está confirmado únicamente para PC y no tiene fecha estimada de lanzamiento. En la ficha de Steam, el español figura como idioma de interfaz, mientras que el audio completo aparece para inglés y chino (simplificado y tradicional).