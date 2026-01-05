ASUS y XREAL se confabulan para crear unas gafas de realidad aumentada ROG

En los laboratorios de ASUS se ha estado trabajando en unas gafas de realidad aumentada (RA) para su línea ROG de productos destinados al mercado gaming. Hasta ahora, todo apuntaba a un proyecto de colaboración con XREAL, tal y como dejaban entrever ambas compañías en un intercambio de mensajes en redes no demasiado misterioso. Ahora mismo, esa percepción general se confirma en el marco de CES 2026 con la revelación de las ROG XREAL R1 Air.

Propósitos de Año Nuevo

Si lo ponemos en contexto, para celebrar el final de 2025, ASUS publicó en su cuenta oficial ROG Global que aún estaban decidiendo entre sus propósitos de Año Nuevo para 2026 y pidió sugerencias. En respuesta, XREAL sugirió "How about launching the biggest monitor you've ever made?" que en castellano sería algo así como "¿Qué tal si lanzamos el monitor más grande que hayáis fabricado nunca?", a lo que ASUS contestó con el emoji de silencio.

ROG XREAL R1 en el CES 2026

Dado que XREAL se especializa en gafas de realidad aumentada, no hizo falta mucha imaginación para intuir por dónde iba el mensaje. Más aún cuando se habla del "monitor más grande" que la casa haya fabricado, ya que estas gafas suelen venderse con la idea de una pantalla virtual de gran tamaño. Además, ROG ya tenía cerrada su participación en CES con un evento virtual y la presencia asociada a la feria en Las Vegas, así que la cita se anticipaba como el escenario perfecto para salir de dudas.

El rastro de las pistas era bastante claro

La interacción con XREAL se sumaba a un adelanto que ASUS publicó el 30 de diciembre de 2025. Aquel día, ROG Global recuperó el término BFGD, abreviatura en inglés de Big Format Gaming Display. Es la etiqueta que ASUS utiliza para hablar de monitores de gran formato pensados para jugar. En el mensaje venía a decir que vuelve la idea de una pantalla enorme, pero sin necesitar una mesa más grande, algo que alimentó las especulaciones sobre un nuevo dispositivo tipo gafas.

Finalmente llegó la confirmación

Con esta evidente estrategia de comunicación previa, ASUS ya ha presentado las ROG XREAL R1 Air como gafas de RA para jugar. Entre los datos que han circulado con su anuncio aparece una "pantalla" virtual de hasta 171 pulgadas, resolución 1080p y 240 Hz en panel micro-OLED, un ángulo de visión de 57 grados, audio 3D ofrecido por tecnologías Bose y Conectividad USB Tipo-C, además de otras funciones pensadas para este formato recogidas en tan solo 91 gramos de peso. Seguro que ambas empresas irán ampliando información próximamente.