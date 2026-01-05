¿Cuáles han sido los mejores juegos de Xbox en 2025? La crítica tiene su Top 20

Si 2025 te ha dejado con ganas de ponerte al día con el catálogo de Xbox, Metacritic tiene un listado que deberías consultar, porque la web de reseñas y puntuaciones ha publicado su tradicional ranking con los 20 juegos mejor valorados del año en Xbox Series X|S o Xbox One, ordenados por Metascore, la nota media de la crítica. Para aparecer en la lista, cada título debe reunir al menos 7 análisis con puntuación y si un juego se publica en ambas generaciones, Metacritic usa la versión con más críticas registradas. Aquí no se intenta determinar cuál es "el mejor juego", hace otra cosa, poner en orden las preferencias de la prensa especializada.
No obstante, el grupo no se separa para nada de las tendencias actuales con producciones tan premiadas esta temporada como ‘Split Fiction’ con 93, ‘Clair Obscur Expedition 33’ con 91, ‘Hollow Knight Silksong’, ‘Blue Prince’ y ‘Monster Hunter Wilds’, todos con 90. También hay que tener en cuenta que el listado no se limita a producciones "exclusivas de temporada", puesto que también se incluyen lanzamientos que llegaron a Xbox después de pasar por otras plataformas, como ‘Final Fantasy XVI’ o el salto tardío de ‘Helldivers 2’ a Xbox durante 2025.
Los 20 juegos de Xbox mejor valorados de 2025 según Metacritic
‘Split Fiction’ – Metascore 93
‘Clair Obscur Expedition 33’ – Metascore 91
‘Hollow Knight Silksong’ – Metascore 90
‘Blue Prince’ – Metascore 90
‘Monster Hunter Wilds’ – Metascore 90
‘ARC Raiders’ – Metascore 88
‘Final Fantasy XVI’ – Metascore 88
‘Kingdom Come Deliverance II’ – Metascore 88
‘Shinobi Art of Vengeance’ – Metascore 87
‘Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii’ – Metascore 87
‘Two Point Museum’ – Metascore 86
‘Silent Hill 2’ – Metascore 86
‘Mullet MadJack’ – Metascore 86
‘Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4’ – Metascore 86
‘Helldivers 2’ – Metascore 85
‘Assassin’s Creed Shadows’ – Metascore 85
‘DOOM The Dark Ages’ – Metascore 85
‘Gears of War Reloaded’ – Metascore 85
‘Elden Ring Nightreign’ – Metascore 84
‘Battlefield 6’ – Metascore 84
Una forma rápida de usar este listado
A grandes rasgos, si te apetece un cooperativo para jugar con alguien en casa, ‘Split Fiction’ es el primer candidato. Si prefieres rol con historia, ‘Clair Obscur Expedition 33’ y ‘Kingdom Come Deliverance II’ te dan muchas horas. Y si buscas disparos y acción, ahí tienes ‘ARC Raiders’, ‘DOOM The Dark Ages’ o ‘Battlefield 6’, cada uno con su propia temática.