¿Cuáles han sido los mejores juegos de Xbox en 2025? La crítica tiene su Top 20

Si te interesa saber cuáles han sido los mayores estrenos de 2025 en Xbox, Metacritic ha publicado su ranking con los títulos mejor valorados

Si 2025 te ha dejado con ganas de ponerte al día con el catálogo de Xbox, Metacritic tiene un listado que deberías consultar, porque la web de reseñas y puntuaciones ha publicado su tradicional ranking con los 20 juegos mejor valorados del año en Xbox Series X|S o Xbox One, ordenados por Metascore, la nota media de la crítica. Para aparecer en la lista, cada título debe reunir al menos 7 análisis con puntuación y si un juego se publica en ambas generaciones, Metacritic usa la versión con más críticas registradas. Aquí no se intenta determinar cuál es "el mejor juego", hace otra cosa, poner en orden las preferencias de la prensa especializada.

No obstante, el grupo no se separa para nada de las tendencias actuales con producciones tan premiadas esta temporada como ‘Split Fiction’ con 93, ‘Clair Obscur Expedition 33’ con 91, ‘Hollow Knight Silksong’, ‘Blue Prince’ y ‘Monster Hunter Wilds’, todos con 90. También hay que tener en cuenta que el listado no se limita a producciones "exclusivas de temporada", puesto que también se incluyen lanzamientos que llegaron a Xbox después de pasar por otras plataformas, como ‘Final Fantasy XVI’ o el salto tardío de ‘Helldivers 2’ a Xbox durante 2025.

Los 20 juegos de Xbox mejor valorados de 2025 según Metacritic

Split Fiction’ – Metascore 93
Clair Obscur Expedition 33’ – Metascore 91
Hollow Knight Silksong’ – Metascore 90
Blue Prince’ – Metascore 90
Monster Hunter Wilds’ – Metascore 90
ARC Raiders’ – Metascore 88
Final Fantasy XVI’ – Metascore 88
Kingdom Come Deliverance II’ – Metascore 88
Shinobi Art of Vengeance’ – Metascore 87
Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii’ – Metascore 87
Two Point Museum’ – Metascore 86
Silent Hill 2’ – Metascore 86
Mullet MadJack’ – Metascore 86
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4’ – Metascore 86
Helldivers 2’ – Metascore 85
Assassin’s Creed Shadows’ – Metascore 85
DOOM The Dark Ages’ – Metascore 85
Gears of War Reloaded’ – Metascore 85
Elden Ring Nightreign’ – Metascore 84
Battlefield 6’ – Metascore 84

Una forma rápida de usar este listado

A grandes rasgos, si te apetece un cooperativo para jugar con alguien en casa, ‘Split Fiction’ es el primer candidato. Si prefieres rol con historia, ‘Clair Obscur Expedition 33’ y ‘Kingdom Come Deliverance II’ te dan muchas horas. Y si buscas disparos y acción, ahí tienes ‘ARC Raiders’, ‘DOOM The Dark Ages’ o ‘Battlefield 6’, cada uno con su propia temática.

