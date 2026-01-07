Resident Evil Requiem revela entornos urbanos y sugiere una Raccoon City más abierta y expansiva

En el marco del CES 2026 que se celebra en Las Vegas, Capcom y NVIDIA han publicado un tráiler de perfil técnico centrado en presentar los avances gráficos de ‘Resident Evil Requiem’, utilizando path tracing y DLSS 4.5 en PC para mostrar una imagen muy cuidada en iluminación, reflejos y detalle general, con cifras llamativas en la demo. Pero, además de enseñar músculo técnico, el material deja constancia de entornos urbanos con más amplitud que los pasillos y estancias cerradas que han marcado buena parte de la serie en otras entregas.

Escenas urbanas y ciudades más amplias

El tráiler presenta secuencias con la protagonista Grace Ashcroft caminando por zonas que recuerdan a una ciudad con calles anchas, vehículos, edificios con arquitecturas detalladas y presencia natural de personas. Son señales que apuntan a que ‘Requiem’ podría alternar tramos cerrados con otros más abiertos en algunos momentos. En realidad, esta modificación del escenario no confirma un diseño de mundo abierto, pero sí se corresponde con algunas filtraciones previas que indican áreas más grandes.

Por ahora, Capcom no ha revelado ningún elemento sobre la estructura final del juego y tampoco está claro hasta qué punto esas zonas ampliadas tendrán efectos prácticos en la jugabilidad. En este sentido, se puede pensar en desplazamientos más rápidos entre puntos, pero el tráiler no ofrece una confirmación directa y es mejor dejarlo como posibilidad hasta que tengamos acceso a una secuencia de juego más extensa.

De vuelta a Raccoon City, pero de una nueva manera

El tráiler también refuerza que ‘Resident Evil Requiem’ lleva a la serie de nuevo a Raccoon City, años después de los acontecimientos que la dejaron en ruinas, con una puesta en escena que alterna destrucción y espacios que parecen operativos en secciones concretas. Además, las secuencias de juego compartidas en CES 2026, están pensadas como escaparate tecnológico para DLSS 4.5, una versión que aporta mejoras de calidad de imagen y generación de fotogramas en tarjetas RTX, con un modo 6x orientado a la serie RTX 50.

De cara al estreno

Con fecha prevista para el 27 de febrero de 2026, ‘Resident Evil Requiem’ sigue acaparando titulares tanto por planteamiento, como por su apartado técnico y por ese prometedor regreso a un punto nuclear en la historia de la franquicia. Si estas escenas urbanas se traducen en zonas más amplias para interactuar, podríamos estar ante un capítulo con un tono distinto en sus intervalos en exteriores, sin perder el terror opresivo que se espera de la entrega.