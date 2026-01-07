Ya puedes reclamar los juegos PlayStation Plus Essential de enero de 2026

El mes pasado, Sony ofreció a los suscriptores de PlayStation Plus Essential cinco juegos a la vez y en la misma promoción se reunieron ‘LEGO Horizon Adventures’ (PS5), ‘Killing Floor 3’ (PS5), ‘Synduality Echo of Ada’ (PS5), ‘Neon White’ (PS4, PS5) y ‘The Outlast Trials’ (PS4, PS5). Pero los plazos para descargarlos han vencido y su proceso de rotación acaba de dar paso a los juegos de enero de 2026, que estarán disponibles hasta el lunes 2 de febrero. Hablamos, en concreto, de ‘Need For Speed Unbound’ (PS5), ‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’ (PS4, PS5) y ‘Core Keeper’ (PS4, PS5).

Need for Speed Unbound (PS5)

‘Unbound’ es una entrega de la franquicia de carreras desarrollada por Criterion Games y publicada por Electronic Arts. Está ambientado en Lakeshore City, una ciudad ficticia inspirada en Chicago y combina conducción arcade con un estilo visual que mezcla modelos realistas con efectos gráficos estilizados durante acciones como derrapes y saltos. Su modo principal se estructura en un calendario de eventos con carreras diurnas y nocturnas, progresión económica para comprar y mejorar vehículos y presencia policial, con persecuciones en las que el jugador puede perder parte del dinero acumulado si es detenido.

Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4 y PS5)

‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’ es un juego de plataformas y aventuras planteado como revisión del original ‘Epic Mickey’. La historia transcurre en Wasteland, un mundo habitado por personajes y creaciones "olvidadas" del universo Disney. El jugador controla a Mickey Mouse, que utiliza un pincel mágico como herramienta central para la exploración y resolución de situaciones. La jugabilidad se apoya en el uso de pintura para restaurar elementos del entorno y disolvente para borrar partes del escenario, lo que puede abrir rutas alternativas y modificar objetos y elementos interactivos.

Core Keeper (PS4 y PS5)

Cerramos el repaso con un videojuego de aventura y supervivencia con elementos de creación y exploración, diseñado para jugar en solitario o en cooperativo. La entrega se desarrolla en un entorno subterráneo generado de forma amplia, donde el jugador explora cavernas, extrae recursos y fabrica herramientas, armas y estructuras para mejorar su base. La progresión incluye combate contra criaturas y jefes, ampliación del área explorada y sistemas de apoyo como agricultura y cocina para sostener expediciones. El objetivo general se articula alrededor de un núcleo central, a partir del cual se expande el mundo y se desbloquean nuevas zonas y recursos.

PlayStation 4 sigue fuerte

Para 2026, recordamos que Sony había anticipado una reducción en los videojuegos de PlayStation 4, pero el año está empezando bien en general para los propietarios de la consola de la anterior generación, dado que en enero pueden descargar dos de los tres títulos.