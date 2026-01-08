Los juegos más populares de 2025 repiten tendencia y refuerzan el papel de los formatos como servicio

El año 2025 ha supuesto un periodo interesante en el mundo de los videojuegos con grandes lanzamientos que han conquistado a millones de jugadores. Sin embargo, en cuanto a la participación del usuario, los datos revelan una historia diferente y los cinco títulos más jugados en PlayStation en Estados Unidos fueron los mismos que en 2024.

Un año sin cambios

La clasificación basada en el Player Engagement Tracker de Circana muestra que los formatos con un marcado componente social y actualizaciones constantes son los que más atención reciben, ya que estas mediciones no se basan en ventas y se calculan a partir del porcentaje del panel activo en cada título.

Los juegos más jugados en 2025:

‘Fortnite’: Un imán de horas gracias a eventos en directo, colaboraciones y temporadas que renuevan la experiencia.

‘Call of Duty’: Ahora con su formato unificado la métrica agrupa toda la actividad de la serie y por eso se mantiene en la parte alta.

‘Grand Theft Auto V’: Año tras año y tras década, ‘GTA V’ y su modo online se mantiene como referente constante para la retención de jugadores.

‘Roblox’: La plataforma creativa sigue trascendiendo generaciones al permitir experiencias creadas por los propios jugadores.

‘Minecraft’: El universo infinito de bloques continúa fomentando el ingenio y la colaboración.

Los líderes mundiales se mantienen estables

Como puedes comprobar, aunque 2025 nos dejó estrenos muy bien valorados, este listado se mantiene prácticamente igual. Esto sugiere que el grueso del tiempo sigue yéndose a propuestas que se actualizan sin parar y funcionan como punto de encuentro. Títulos como ‘Hollow Knight Silksong’ y ‘Clair Obscur: Expedition 33’ pueden tener ventas y buenas críticas, pero no siempre consiguen quitarles horas a esas fórmulas de larga duración.

Formatos incansables

‘Fortnite’, sigue imparable y representa el ejemplo más claro de cómo un juego puede evolucionar sin perder relevancia, mientras que ‘Call of Duty’ demuestra que una franquicia anualizada puede seguir manteniendo unos mínimos cuando se mide su base en conjunto. ‘GTA V’ reafirma su estatus como un clásico moderno que se niega a retirarse, impulsado por un ‘GTA Online’ que se mantiene muy activo y rentable.

‘Roblox’ y ‘Minecraft’, por su parte, refuerzan el concepto que liga directamente la longevidad con la libertad creativa que ambos ofrecen. Otro año queda demostrado que cuando los jugadores participan en el contenido, el ciclo de vida se mantiene inquebrantable.

Muy similar en los entornos de Microsoft

Aunque podríamos limitar estas métricas a un territorio concreto y un sistema específico, incluso en Xbox, mediciones similares muestran los mismos cinco nombres, aunque en un orden distinto, dejando un patrón que trasciende a las plataformas o el hardware. Se trata de algo cultural, social y está profundamente conectado con cómo consumimos entretenimiento digital en la actualidad.