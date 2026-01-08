NVIDIA anuncia DLSS 4.5 con generación dinámica de fotogramas y modo x6 para RTX 50

NVIDIA ha dado otro paso importante en la evolución de sus herramientas gráficas con el anuncio de DLSS 4.5, la nueva versión de su sistema de escalado basado en IA, cuyo objetivo principal es ofrecer una experiencia más estable, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de generación de fotogramas que suelen funcionar con multiplicadores fijos.

Generación Dinámica de Fotogramas Múltiples

En primer término, destaca la Dynamic Multi Frame Generation (Generación Dinámica de Fotogramas Múltiples) que produce DLSS 4.5, un sistema que abandona la lógica fija de generar 2 o 3 fotogramas. En su lugar, la tecnología permite una variación dinámica del multiplicador que puede llegar al modo x6, según la carga de trabajo y el objetivo de rendimiento.

Según NVIDIA, este planteamiento es especialmente útil en monitores de 240 Hz o superiores, donde mantener velocidades de fotogramas constantemente altas supone un reto incluso para las GPU más potentes. Pero esto tiene un matiz importante, porque la generación de fotogramas suele funcionar mejor cuando el juego ya parte de una tasa alta. Sirve para empujar hacia arriba, no para "arreglar" una base demasiado baja.

Control directo a través de la aplicación NVIDIA

DLSS 4.5 también se apoyará en la aplicación de NVIDIA que centralizará la configuración y gestión de la tecnología. Además, la app permite aplicar overrides de DLSS en muchos juegos y programas incluso si todavía no han añadido soporte nativo, según la documentación de la propia empresa.

Introducing DLSS 4.5: ⚫️Second-gen Super Resolution transformer model for all RTX GPUs

⚫️Dynamic Multi Frame Gen for RTX 50 Series GPUs in Spring '26

⚫️6X Multi Frame Gen for RTX 50 Series GPUs in Spring '26

⚫️DLSS Overrides in NVIDIA app Learn More → https://t.co/LpsMmqDiIU pic.twitter.com/zSaxZaZwz0 — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 6, 2026

Dentro de la aplicación, los usuarios podrán ajustar opciones disponibles y el sistema podrá adaptar la generación de fotogramas cuando se active el modo dinámico. Sin embargo, la generación de múltiples fotogramas no estará disponible de inmediato. En este sentido, la empresa confirma que la función se lanzará más adelante, aproximadamente durante la primavera de 2026, con tiempo para pulir todos sus aspectos antes de la liberación generalizada.

En cuanto a la compatibilidad, NVIDIA confirma que DLSS 4.5 Super Resolution funcionará en todas las tarjetas RTX, incluidas las series RTX 20, 30, 40 y 50. Esto garantiza que una base amplia de usuarios reciba incrementos en el escalado y la reconstrucción de imágenes. Sin embargo, la versión más avanzada, con Multi Frame Generation x6 y el modo dinámico, será exclusiva de la línea RTX 50 cuando llegue. Según parece, esta funcionalidad requiere hardware más reciente, por eso no estará disponible en generaciones anteriores.

Previsiones a corto plazo

Probablemente no tengamos que esperar demasiado tiempo hasta que se publiquen algunas demostraciones técnicas y comparativas de vídeo con casos reales en distintas resoluciones y tasas de refresco. En este sentido, NVIDIA también ha mencionado un amplio despliegue de esta tecnología en juegos y aplicaciones a través de su app, incluso cuando el soporte nativo tarde un poco más en llegar.