¿Está preparando Bethesda versiones actualizadas de Fallout 3 y Fallout New Vegas?

Microsoft y Bethesda están trabajando en remakes de 'Fallout 3' y 'Fallout New Vegas', dos de los RPG más emblemáticos de la franquicia postapocalíptica. La información proviene de Windows Central, donde se indica que aún no se han revelado los nombres de los estudios responsables de los proyectos. Según el medio especializado, los remakes seguirán una línea similar a la aplicada en 'The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered', con la mayor parte del trabajo centrada en producir mejoras visuales y actualizaciones de la interfaz, mientras se mantiene la historia, mecánicas y el diseño del mundo del original sin cambios de calado.

Con estos antecedentes, algunos seguidores de la franquicia ya han comenzado a especular en relación con la misteriosa cuenta atrás en el sitio web de la serie 'Fallout' en Amazon Prime, que podría indicar un nuevo juego o una remasterización. En realidad, no sería así. Según la fuente citada por el medio, no existe relación directa, puesto que aquí lo que se plantea son actualizaciones de 'Fallout 3' y 'Fallout New Vegas', siguiendo el mismo patrón aplicado a 'Oblivion'.

Obsidian y sus nuevos proyectos

Además, Obsidian Entertainment, el estudio responsable de 'Grounded', 'The Outer Worlds' y 'Fallout New Vegas', mantiene varios equipos trabajando en paralelo y tiene distintos proyectos en marcha, algunos ya conocidos públicamente y otros todavía sin anunciar. Con todo, no se ha concretado si alguno de estos desarrollos tiene relación directa con las nuevas versiones de 'Fallout 3' y 'Fallout New Vegas'.

A la espera de novedades

Hasta el momento, no hay fecha de lanzamiento ni plazo estimado para los proyectos, así que todo queda pendiente de un anuncio público. No obstante, este tipo de relanzamientos actualizados de grandes éxitos se enmarca en la línea de Microsoft para rentabilizar su catálogo de clásicos a través de reediciones que respetan el material original y ponen al día la experiencia para nuevos jugadores. Así que parece cuestión de tiempo.