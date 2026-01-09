Esto es Project Madison, una silla de juego conceptual con retroalimentación háptica multizona

Antes de entrar en materia, conviene dejar claro que hablamos de un prototipo sin fecha ni precio confirmados. Pero es indudable que Razer ha mostrado un interés considerable en el segmento de las sillas desde el lanzamiento de la primera Iskur y ahora la compañía ha decidido presentar un nuevo concepto pensado para acompañar al jugador con estímulos de luz, sonido y vibración.

Madison es multisensorial

‘Project Madison’ es la denominación que recibe una silla que desde la casa se define como "algo conceptual", pero tiene muchas papeletas para convertirse en un nuevo producto premium para la compañía, aunque también cabe la posibilidad de que se quede en una muestra tecnológica.

En cuanto a presencia, es imposible no reparar en la la presencia de LED RGB de colores en el reposacabezas, compatibles con la sincronización Razer Chroma. Según la propia marca, hablamos de 16,8 millones de colores y efectos sincronizados con juegos, además de la conexión con otros periféricos Chroma.

Pero eso es solo el principio. Project Madison también integra retroalimentación háptica HD en diferentes zonas del asiento, utilizando la tecnología Razer Sensa HD Haptics. Seis motores integrados, según la compañía, responden en tiempo real a la intensidad y dirección de las acciones del juego.

A closer look at https://t.co/m1Vy0OID0t pic.twitter.com/TgtihtDaMF — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 7, 2026

Apoyos externos

En su apartado de compatibilidad, Razer indica que hace falta Synapse para habilitar estas funciones, tanto con telemetría integrada en el juego como con conversión de audio a vibración en tiempo real. Además, hay que tener presente la presencia de altavoces en la zona superior, a ambos lados del reposacabezas. Estos se conectan de forma inalámbrica al sistema y plantean audio avanzado con THX Spatial Audio como altavoz principal o combinado con altavoces frontales para completar una configuración 5.1 o 7.1, según el entorno de audio de cada usuario. En la propia página del concepto, Razer también relaciona esta idea con accesorios como Razer Freyja y Razer Clio.

En paralelo al sensacional trío de luz, sonido y vibración, la ficha de concepto también enumera detalles propios de una silla "de verdad", con arco lumbar integrado, espuma de doble densidad curada en frío, reposabrazos 4D y reclinación de hasta 152 grados, además de un mecanismo de inclinación tipo frog. Razer también fija un rango recomendado de uso entre 160 y 200 cm de altura y una carga máxima de 136 kg.

¿Un concepto con salida comercial?

Como cualquier producto conceptual, 'Project Madison' podría no hacerse realidad, pero si la dirección considera viable continuar adelante con el proyecto, cabe preguntarse cuánto costaría un accesorio de este tipo y hasta qué punto compensa ser un pionero tecnológico.