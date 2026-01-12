Battlefield 6 ha perdido alrededor del 90 por ciento de sus jugadores en Steam tras su lanzamiento

Si bien es cierto que ‘Battlefield 6’ firmó el mejor estreno de la franquicia en los servidores de Steam al marcar un máximo histórico de 747.440 jugadores conectados el 10 de octubre de 2025, a día de hoy según SteamDB, el juego ronda los 33.000 jugadores, con picos en torno a los 100.000. En otras palabras, el título se encuentra entre un 87 y un 96 por ciento por debajo de su mejor registro, siempre que tomemos como referencia el pico diario o el contador de jugadores simultáneos en cada intervalo.

Pérdida de atractivo

Es normal que un lanzamiento grande pierda parte de su potencia comercial tras las primeras semanas, pero aquí el descenso resulta preocupante tanto por su velocidad como por acompañarse de un cambio en el tono de las valoraciones. No obstante, conviene subrayar que estos datos no incluyen consolas y reflejan solo los movimientos en los servidores de Steam, de modo que el total en PC puede variar si sumamos otras vías como la app de EA.

Con todo, atendiendo estrictamente a las cifras, ‘Battlefield 6’ celebró un enorme debut en octubre, luego sufrió un primer bajón, volvió a repuntar a finales de ese mes y principios de noviembre, pero desde entonces se ha mantenido en una línea descendente, mientras que las reseñas recientes "Mixtas" proliferan en la plataforma, con una reducción hasta el 52 por ciento de valoraciones positivas en los últimos 30 días.

El tipo de quejas del jugador de PC

Básicamente se repiten los mismos comentarios críticos derivados de errores y problemas de estabilidad, algo que el propio equipo intenta ir corrigiendo con actualizaciones centradas en correcciones y mejoras generales. Por otro, parte del enfado se asocia al comienzo de la Temporada 1 y su predisposición a la monetización, principalmente por los avisos emergentes, la configuración de los mapas y la sensación de presión para completar desafíos semanales ligados a un modo battle royale. En paralelo, también hay polémica por algunos cosméticos que se han identificado como posibles piezas generadas con IA sin confirmación pública de EA sobre esos elementos concretos.

¿Se puede cambiar la tendencia?

En su actual situación el formato podría mostrar signos de recuperación con la llegada de la Temporada 2 que está aún sin confirmar. Algunas estimaciones la sitúan en la segunda quincena de enero de 2026 basándose en el calendario de la temporada actual. De modo que en los próximos meses deberíamos comprobar si la Temporada 2 es capaz de corregir el rumbo o si la fórmula bélica a gran escala debe conformarse sobre una base más pequeña.