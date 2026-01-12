Estrenos de videojuegos entre el 12 y el 16 de enero de 2026: Animal Crossing New Horizons se hace mayor en Switch 2

Ahora que definitivamente hemos dejado las fiestas guardadas en el cajón de los recuerdos, las editoras comienzan a desperezarse y nos dejan una semana con bastante variedad en cuanto a estrenos. Así que, por nuestra parte, volvemos a pasar lista a los juegos que llegan entre el 12 y el 16 de enero de 2026. En estos días hay novedades para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2, con propuestas que alternan gestión, acción, terror y alguna sorpresa pequeña para aquellos interesados en algo más que poderosas producciones.

La semana se apoya en varios lanzamientos importantes como ‘Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition’, que inaugura la versión pensada para la nueva híbrida de Nintendo, mientras ‘Cassette Boy’ apuesta por una aventura en la que la perspectiva adquiere más relevancia de lo habitual. En PC, ‘Quarantine Zone The Last Check’ lleva la gestión a un puesto de control en pleno brote zombi, aunque si buscas un tono más oscuro, ‘BrokenLore UNFOLLOW’ se inclina por el terror psicológico con una historia ligada al acoso en redes. A continuación, repasamos destacados y, más abajo, el calendario completo.

Quarantine Zone: The Last Check – 12 de enero

Plataformas: PC

En ‘Quarantine Zone: The Last Check’ el jugador asume el papel de un agente en un punto de control durante un apocalipsis zombi, con tareas de cribado de supervivientes y detección de contrabando u objetos prohibidos. Los casos sospechosos pueden derivarse a cuarentena o a laboratorio, mientras el resto pasa a zonas seguras. En paralelo, se administran recursos como energía, comida y medicinas, se amplía el complejo y, cuando sube la amenaza, entran en juego drones armados para contener brechas.

Cassette Boy - 15 de enero

Plataformas: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch)

A medio camino entre RPG de acción y puzle, el planteamiento central de ‘Cassette Boy’ gira alrededor de la percepción. El mundo se presenta como un escenario 3D con estética de píxel, pero la progresión depende de rotar la vista y alterar lo visible. Al cambiar la perspectiva, ciertos obstáculos desaparecen y surgen rutas nuevas, con un diseño que trata la visibilidad como una "regla" del propio universo. La trama se apoya en el misterio de una luna desaparecida, que actúa como hilo conductor.

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition - 15 de enero

Plataformas: Switch 2

Este relanzamiento plantea mejoras técnicas y más funciones para el nuevo hardware, pero sin tocar la base del simulador social de 2020. La edición de Switch 2 añade salida hasta 4K en modo televisor, control tipo ratón con Joy Con 2 y permite usar el micrófono integrado para llamar a vecinos. El multijugador amplía su soporte hasta 12 personas por internet y hasta 8 mediante comunicación inalámbrica. Para propietarios de la versión de Switch existe un paquete de mejora y además se lanza una actualización gratuita 3.0 para Switch y Switch 2 con contenidos y ampliaciones de juego.

BrokenLore: UNFOLLOW- 16 de enero

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Atendemos ahora una interesante apuesta centrada en el terror psicológico con lectura social. El juego, en primera persona, sigue a Anne, una joven castigada por el acoso, que queda atrapada en una pesadilla surrealista mientras intenta reconstruir la verdad y salir de ese bucle. La puesta en escena usa criaturas grotescas y símbolos ligados a la exposición constante y al desgaste emocional, con temas que incluyen ciberacoso, dismorfia corporal y aislamiento.

Calendario completo de lanzamientos:

12 de enero

‘Big Hops’ (PC, Steam, PS5, Switch)

‘Nom Nom: Cozy Forest Café’ (PC)

‘Gamer Stop Simulator’ (PC)

‘Confidential Killings – A Detective Game’ (PC)

‘Quarantine Zone: The Last Check’ (PC)

13 de enero

‘Hytale’ (PC)

‘Isekai Adventurer Guild’ (PC)

‘Wizard101’ (Switch)

‘Taxi Chaos 2’ (PS5)

14 de enero

‘VELASTER’ (PC)

‘Streetdog BMX’ (PC)

‘DreadOut Remastered Collection’ (Xbox One, Xbox Series)

15 de enero

‘Cassette Boy’ (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon’ (PS5, PC, Switch, Switch 2)

‘Craftlings’ (PC)

‘Kotama & Academy Citadel’ (PC)

‘Windstop Strategy’ (PC)

‘Philna Fantasy’ (PC)

‘Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition’ (Switch 2)

16 de enero

‘BrokenLore: UNFOLLOW’ (PS5, Xbox Series, PC)

De vuelta a la tienda

Una vez superadas las fiestas parece que el calendario de lanzamientos va tomando ritmo en todas las plataformas. De momento, eso es todo por aquí, pero la próxima semana volveremos con más repasos y otro puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.