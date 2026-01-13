Gang of Dragon, el nuevo juego de Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, se ha construido desde cero

Tras semanas de especulaciones, Toshihiro Nagoshi, creador de la serie ‘Yakuza’ (‘Like a Dragon’), finalmente ha comentado algunos aspectos sobre ‘Gang of Dragon’, su primer proyecto en Nagoshi Studio. En un saludo de Año Nuevo, el veterano creativo ha querido dejar patente que el juego representa una nueva etapa, construida sin ataduras al pasado y levantada desde cero. Más que una nueva IP, el proyecto surge como una declaración artística personal. Nagoshi quiere demostrar que todavía tiene historias por contar, a su manera.

Un proyecto concebido desde cero

Según el propio creativo, todos los elementos de ‘Gang of Dragon’ se han elaborado desde cero con un trabajo que abarca concepto narrativo, estructura de mundo y experiencia de juego. En su mensaje insiste en que ciudad, mundo y jugabilidad se han diseñado y construido sin partir de plantillas previas. Ese planteamiento mantiene lo prometido en su presentación oficial, cuando el estudio definió el proyecto como una aventura de acción completamente independiente ambientada en Kabukicho y centrada en un drama humano.

De paseo por Kabukicho

Kabukicho es un distrito real de Tokio que inspiró a Kamurocho en la serie ‘Yakuza’. Sin embargo, aquí el planteamiento de origen apunta un registro distinto. Desde el estudio se interpreta como una especie de drama alrededor de un grupo de marginados que viven en el Kabukicho real, con un tono más seco y directo, menos pendiente de la caricatura. El primer material oficial apunta un juego con mucha acción, peleas cuerpo a cuerpo y armas blancas o de fuego, además de persecuciones en coche o a pie por las calles de Shinjuku.

『GANG OF DRAGON』のSteamストアページを公開しました。

ウィッシュリストはこちらから🎮 GANG OF DRAGON is now on Steam!

Personajes y conflictos humanos

En el núcleo de la historia se encuentra Shin Ji-seong, miembro de un grupo mafioso coreano que opera en el submundo japonés. La trama abordará temas como la lealtad, el poder, la identidad y la supervivencia en un entorno hostil, con una profunda carga emocional. El actor Ma Dong-seok, (conocido como Don Lee), se encargará de su interpretación como confirmó el anuncio oficial del juego.

Nueva mentalidad creativa

Fundada en noviembre de 2021, ‘‘Gang of Dragon’ es el resultado de la aventura en solitario que Nagoshi buscaba tras su etapa en SEGA. El proyecto se presentó oficialmente durante The Game Awards 2025, con un primer teaser del estudio nacido como parte de NetEase Games, un respaldo empresarial que ayuda a entender la dimensión del proyecto.

Hasta el momento no se ha anunciado fecha de lanzamiento y en relación a las plataformas de destino, la única confirmación directa pasa por PC y su página de Steam, mientras el equipo de desarrollo espera compartir más información cuando sea posible.