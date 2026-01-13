SEGA unifica las licencias de Angry Birds y refuerza su estrategia transmedia internacional

SEGA ha confirmado la unificación de las actividades de ‘Angry Birds’ bajo sus operaciones transmedia de licencias, consolidando aún más la integración de la franquicia tras la adquisición de Rovio cerrada en agosto de 2023. Con este movimiento, la compañía da un paso más en su plan para ampliar la presencia de la marca fuera del ámbito móvil con la finalidad de llevarla a más formatos.

Bienvenidos a la unificación

Según el comunicado, SEGA quiere que ‘Angry Birds’ crezca fuera de su entorno natural con el conjunto de licencias bajo una misma dirección para que la marca se mueva igual en todos los países tomando como referencia ‘Sonic the Hedgehog’, que lleva tiempo funcionando como franquicia en distintos frentes, videojuegos, cine, series, productos con licencia y experiencias temáticas.

Con esta integración, SEGA y Rovio operarán bajo una estrategia unificada de licencias, un marco común para productos de consumo y ocio presencial, además de la posibilidad de promover acuerdos directos con terceros socios en distintos mercados.

Paso a paso

Para empezar, SEGA priorizará Estados Unidos, Reino Unido y Japón, con el objetivo de cerrar sus primeros acuerdos y coordinar mejor el despliegue internacional. "Al unir fuerzas, Rovio y SEGA están ahora mejor posicionadas para descubrir nuevas sinergias y llegar a más territorios que nunca", afirma el comunicado conjunto de las compañías.

Para apoyar esa ejecución por territorios, el plan también incorporará una red internacional de agentes de licencias con cobertura en la Unión Europea, Oriente Medio, Corea del Sur, Sudamérica y Latinoamérica, China y el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda, además de India.

Refuerzo de presencia fuera de los videojuegos

Además de la reorganización de licencias, SEGA ha confirmado que ‘The Angry Birds Movie 3’ ya tiene su fecha de estreno fijada para el 23 de diciembre de 2026. El tercer largometraje de animación basado en la franquicia, que se ha ganado cierta popularidad en la última década especialmente entre el público infantil y familiar, forma parte de un plan para sostener su presencia fuera de los entornos relacionados con los videojuegos, con interés reforzado en el cine junto a otras vías de entretenimiento.

Angry Birds en todas partes

Desde la adquisición de Rovio, ya se han producido varias colaboraciones entre ‘Sonic’ y ‘Angry Birds’, indicativo de las intenciones de la casa de entretenimiento japonesa de tentar con cruces entre sus principales propiedades intelectuales para comprobar su rendimiento. Un ejemplo fue el evento conjunto de marzo de 2024, que se extendió durante una semana a través de cinco juegos móviles. Ahora con la unificación de licencias y una estrategia definida, SEGA pretende que la franquicia de los pájaros enfadados sea capaz de ampliar su peso comercial a largo plazo.