Cuatro juegos gratis para descargar ahora mismo en PS5 que no requieren PS Plus

PlayStation Store no es solo ofertas y lanzamientos. También tiene un buen catálogo de juegos gratuitos que puedes descargar en PS5 sin necesitar una suscripción activa a PS Plus. Es decir, por cero euros, puedes probar géneros muy distintos y quedarte con el que mejor se adapte a tus gustos. Por fortuna, en esta selección vas a encontrar desde partidas rápidas para jugar en ratos sueltos hasta experiencias pensadas para ir con más tranquilidad, además de formatos con incontables horas de contenido por delante.

Infinity Nikki

Si buscas un juego divertido para recorrer escenarios y coleccionar contenido, pero que no sea especialmente difícil, definitivamente deberías probar ‘Infinity Nikki’. Este formato gratuito es apto para jugadores de todas las edades y no es especialmente agresivo en cuanto a microtransacciones, que se limitan a desbloquear nuevos trajes para la protagonista y su peludo amigo.

Rocket League

'Rocket League' es un videojuego de simulación futbolística con vehículos desarrollado por Psyonix. En cada partida, dos equipos compiten por marcar goles golpeando una pelota de gran tamaño y llevándola a la portería rival en distintos modos de juego. En realidad, el formato nació como sucesor espiritual de 'Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars', un título de Psyonix publicado en PS3, que ya mezclaba coches y fútbol con una física muy similar. En PS5 se juega mediante retrocompatibilidad con la versión de PS4.

Tierras Perdidas 5, Hechizo de Hielo

Otro título muy interesante es 'Tierras Perdidas 5 Hechizo de Hielo' ('Lost Lands 5 Ice Spell'), la quinta entrega de la serie de aventuras y puzles de objetos ocultos desarrollada por FIVE-BN Studio, que presenta experiencias para un jugador basadas en escenarios ilustrados, con rompecabezas y minijuegos. La historia sigue a Susan, que regresa a Lost Lands tras un episodio de frío repentino que aparece en pleno verano, con la población refugiándose en sus casas mientras la causa del fenómeno se vincula a hechos antiguos del mundo del juego. Puedes descargarlo desde la página oficial del juego en PlayStation Store, al igual que las cuatro entregas anteriores.

Warframe

Un clásico del formato free to play que sigue muy vivo en PS5. ‘Warframe’ es un shooter cooperativo en tercera persona con un ritmo de progresión alto, misiones PvE y una cantidad de contenido enorme. Aquí controlas a los Tenno, guerreros con exotrajes biomecánicos, en misiones rápidas y muy bien adaptadas al DualSense. La versión de PS5 aprovecha tiempos de carga mínimos y mejoras visuales y aunque incluye compras opcionales, todo el contenido puede desbloquearse sin gastar un euro.

Un consejo rápido

Un último apunte para evitar sorpresas. En la ficha de cada juego, PlayStation Store suele avisar si pide PS Plus para jugar online. Si lo ves indicado y no tienes suscripción, no pasa nada, busca otra alternativa del listado o prioriza propuestas con juego sin conexión. Así te aseguras de instalar algo que realmente puedas jugar nada más terminar la descarga.