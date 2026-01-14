Steam Machine tiene como objetivo ofrecer una experiencia de "calidad consola" en PC

Valve ha retomado con cariño un viejo sueño, el de llevar los juegos de PC al salón con la simplicidad de una consola. Esta vez, sin embargo, el planteamiento es más maduro, pragmático y se adapta a la realidad actual del mercado de mejor modo que en anteriores intentos. En este contexto, la compañía ha detallado el programa "Steam Machine Verified", una iniciativa que acompaña el regreso de Steam Machine y promete una experiencia más directa, accesible y menos rígida que la de Steam Deck Verified.

Una etiqueta diseñada para el salón

Según Valve, la etiqueta se ha creado para garantizar que ciertos juegos funcionen con solvencia certificada en dispositivos similares a consolas. A diferencia de "Steam Deck Verified", que impone una serie de requisitos específicos para el hardware portátil, el nuevo sello es más flexible y considera las particularidades de máquinas fijas más potentes conectadas al televisor. Esto significa que los desarrolladores no necesitan seguir reglas estrictas en cuanto al tamaño de fuente, la resolución mínima ni las interfaces diseñadas para pantallas pequeñas. En otras palabras, menos requisitos, más juegos compatibles y más agilidad.

Compatibilidad sin sofocar los estudios

En Valve dejan entrever que no van a repetir errores del pasado. El programa se ha diseñado para reducir trabas y facilitar que más estudios puedan optar al sello sin rehacer su juego. En la práctica, significa que la plataforma no exigirá los mismos requisitos que en un dispositivo portátil, como retocar menús para una pantalla pequeña o forzar tamaños concretos. Entre los principales criterios de "Steam Machine Verified" se incluyen el arranque directo en SteamOS, la compatibilidad total con mandos, una interfaz legible en televisión y un rendimiento estable sin necesidad de realizar ajustes extra.

SteamOS se encarga de todo

Un pilar fundamental de esta nueva tecnología lúdica es SteamOS, que continúa evolucionando como sistema operativo dedicado a videojuegos. Valve destaca que el sistema se ha perfeccionado específicamente para este tipo de uso a través de una interfaz sencilla, navegación con mando e integración completa con Steam. Con todo esto, su sistema de juegos se posiciona como una alternativa híbrida que ofrece la libertad de un PC con la comodidad de una consola, algo que durante años se contemplaba como una promesa lejana, pero que hoy parece técnicamente factible y comercialmente más sensato.

Un pasado turbulento, un presente más lúcido

Cabe recordar que las Steam Machines originales lanzadas en la última década no lograron consolidarse en el mercado. Básicamente, porque carecían de identidad, se sembró confusión sobre los modelos y el público no entendía exactamente qué compraba. Ahora, Valve parece haber aprendido algunas cosas y en lugar de imponer docenas de configuraciones diferentes, se centra en la experiencia, la certificación y la sencillez.

¿Quién quiere competencia?

El regreso de las Steam Machines, acompañado de un programa de verificación más coherente, sugiere que Valve no quiere competir directamente con PlayStation ni Xbox, sino ocupar su propio espacio. Un territorio donde el PC deja de ser intimidante y se vuelve más sencillo sin perder su espíritu abierto y expandible. Solo el tiempo dirá si prosperará. Pero una cosa es segura, Valve trabaja arduamente para que el PC finalmente pueda comportarse como una consola sin llegar a serlo.