Resident Evil Village lidera la lista de incorporaciones al catálogo de PS Plus en enero de 2026

Tras el lanzamiento de los juegos del plan Essential de enero de 2026, disponibles para todos los suscriptores de PS Plus desde el 6 de enero ('Need for Speed Unbound', 'Disney Epic Mickey Rebrushed' y 'Core Keeper'), Sony finalmente ha revelado los títulos que se añadirán a los catálogos de suscripción de los niveles superiores. La actualización incluye una selección con clara inspiración nipona que no prescinde de grandes éxitos, propuestas independientes e incluso un clásico retro.

Una renovación con tendencia oriental

Una de las mayores atracciones del mes es el juego de terror de Capcom 'Resident Evil Village', que llega al catálogo a modo de aperitivo antes del lanzamiento de 'Resident Evil Requiem' a finales de febrero. Junto a él, el gigante japonés 'Like a Dragon - Infinite Wealth' confirmará las expectativas de aquellos que esperan un RPG denso y repleto de drama. Además de estos dos títulos, se incluyen experiencias de conducción todoterreno y puzles de corte más pausado. Como es habitual con este tipo de anuncios, los juegos no estarán disponibles de inmediato, ya que su incorporación tendrá lugar el 20 de enero de 2026.

Estos son todos los juegos que estarán disponibles en enero de 2026

Juegos incluidos en PS Plus Extra:

'Resident Evil Village' (PS5, PS4)

'Like a Dragon - Infinite Wealth' (PS5, PS4)

'Expeditions - A MudRunner Game' (PS5, PS4)

'A Quiet Place - The Road Ahead' (PS5)

'The Exit 8' (PS5, PS4)

'Art of Rally' (PS5, PS4)

'Darkest Dungeon II' (PS5, PS4)

'A Little to the Left' (PS5, PS4)

Juegos que llegarán a PS Plus Premium

'Ridge Racer' (PS5, PS4, catálogo de clásicos)

Planes de descarga

Si bien la mayoría de los títulos añadidos en esta actualización son compatibles con PS4, la compañía lleva tiempo advirtiendo que dará más protagonismo a PS5 en los próximos meses. Esto significa que los juegos compatibles con la consola de la generación anterior tienden a ser una excepción a medida que la base de jugadores migra a la nueva.