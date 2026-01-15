Ver para creer: los juegos de Microsoft ya se venden por millones en PS5

Si atendemos a las estimaciones realizadas por la empresa Alinea Analytics, los juegos originalmente asociados con la marca Xbox ya han vendido millones de unidades en la consola de Sony, reforzando la viabilidad de uno de los cambios más profundos (y simbólicos) en la historia reciente de la industria de los videojuegos.

Estas cifras consideran las ventas acumuladas hasta enero de 2026 y revelan cómo los usuarios de PS5 han respondido especialmente bien a títulos que durante muchos años se consideraban pilares en la identidad de Xbox. Los resultados apuntan a que la estrategia de Microsoft estaba bien encaminada y representa una clara reconfiguración de prioridades.

La fuerte tirada de Forza Horizon

El juego más destacado en la lista de traspasos es ‘Forza Horizon 5’, que supera los cinco millones de copias distribuidas en PS5. Tal cantidad de ventas sitúa el juego de conducción de mundo abierto muy por delante de cualquier otro lanzamiento de Microsoft en la plataforma de Sony, reforzando la entrega como uno de los mayores aciertos de la generación en el espectro de la velocidad, independientemente de la consola.

En PS5, el juego ha encontrado un público generoso, tanto entre los aficionados a las carreras tradicionales como entre los jugadores atraídos por las experiencias visualmente impactantes de mecánica arcade, que han contribuido directamente a la popularidad de la línea.

Gears of War e Indiana Jones no se quedan lejos

Justo detrás de ‘Forza’ se sitúan dos títulos con ventas muy considerables, aunque más modestas si las comparamos con el fenómeno ‘Forza’. Nos referimos a ‘Gears of War Reloaded’ con 259.000 copias e ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, que ha vendido 117.200 copias en las consolas de Sony.

En el caso de ‘Gears of War’, los datos indican cierto interés entre los usuarios de PlayStation, a pesar de ser una franquicia históricamente vinculada a Xbox desde la era de Xbox 360. Aun así, el rendimiento sugiere que la serie se enfrenta a una mayor resistencia fuera de su base tradicional, especialmente porque posee una identidad muy asociada a la marca Xbox. Indiana Jones, por otro lado, se apoya en el atractivo de una marca mundialmente reconocida y de la popularidad del personaje cinematográfico.

Dos juegos con propuestas más específicas

Al final de la lista se encuentran dos juegos con propuestas más específicas y, por consiguiente, una repercusión más limitada. Se trata de ‘Microsoft Flight Simulator 2024’ y ‘Senua’s Saga Hellblade II’, ambos sin cifras verificables en las estimaciones públicas.

‘Microsoft Flight Simulator’ es un caso especial. A pesar de ser uno de los juegos técnicamente más impresionantes de la generación, se trata de una experiencia muy especializada, dirigida principalmente a los entusiastas de la aviación y la simulación. Este perfil, naturalmente, reduce su atractivo para el público general en cualquier plataforma.

‘Senua’s Saga Hellblade II’, por otro lado, parece el caso más difícil de medir. Si hablamos de rendimiento, puede explicarse por una combinación de factores, como su ritmo contemplativo, su menor atractivo comercial para el público general y un posicionamiento de promoción menos agresivo en comparación con juegos de acción más tradicionales.

El cambio de estrategia ofrece resultados

Los datos de Alinea Analytics refuerzan una tendencia cada vez más evidente. Microsoft está dispuesta a abandonar la lógica tradicional de la exclusividad a cambio de relevancia para la marca y mayores ingresos derivados de múltiples plataformas. En este sentido, el éxito de ‘Forza Horizon 5’ es el ejemplo más evidente de cómo franquicias consolidadas de Microsoft no solo pueden sobrevivir, sino también prosperar fuera de los entornos Xbox.

El balance general es positivo y apunta a un futuro donde las fronteras entre plataformas se vuelvan cada vez más permeables, con el jugador como máximo protagonista, por encima de consolas, marcas o las tradicionales divisiones de mercado.