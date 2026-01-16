Capcom pone la directa con Resident Evil Requiem y muestra las dos formas de jugar con Leon y Grace

Tal y como había anunciado, Capcom ha emitido un nuevo episodio de su formato "Resident Evil Showcase" con novedades de 'Resident Evil Requiem' para los seguidores de la franquicia. Vamos directamente al contenido, porque hay mucho que repasar.

Planes de estreno

En realidad, se ha tratado de una presentación rápida que confirma la llegada del juego el 27 de febrero de 2026 a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. En el material, Koshi Nakanishi, director del proyecto, aporta información adicional sobre el juego que se lanzará en pocas semanas. Para comenzar, hay novedades relativas a la historia, ya que, aun tratándose de una narrativa única, el jugador alternará entre partes centradas en Grace y partes centradas en Leon. También se podrá cambiar libremente en cualquier momento de la campaña entre la perspectiva en primera persona, para una experiencia más cercana, y la perspectiva en tercera persona más orientada al combate.

Dos formas de vivir el terror

A diferencia de los héroes de acción de la serie, Grace no es una combatiente entrenada. Es hija de Alyssa Ashcroft, periodista de 'Resident Evil Outbreak', y su experiencia en el FBI es administrativa. Su jugabilidad se centra en el terror de supervivencia, con reminiscencias de 'Resident Evil 2' y 'Resident Evil 7', donde la vulnerabilidad, la gestión de recursos y los ambientes opresivos son los pilares.

Los momentos centrados en Leon suben el grado de acción y tensión. El agente continúa su lucha contra el bioterrorismo como miembro de la DSO, pero su rol en el juego está inspirado en 'Resident Evil 4', con acción de supervivencia de alta intensidad. Para ello contará con movimientos de combate, uso de armas de fuego y un hacha de mano nueva para realizar paradas y remates.

Nuevas amenazas y mecánicas de juego

El escenario principal es el Hotel Wrenwood, donde la madre de Grace fue asesinada hace años. Además del trauma familiar, los jugadores se enfrentarán a algunos enemigos de nueva hornada. Muchos exhiben comportamientos vinculados a sus vidas antes de morir. Un chef se obsesiona con la cocina, un cantante no puede parar de cantar, mientras que un conserje limpia espejos compulsivamente. Estos patrones no son meramente narrativos, sino que el jugador puede aprovecharlos, añadiendo un matiz psicológico y de patrones. Tampoco podemos perder de vista un nuevo monstruo capaz de perseguir al jugador por el entorno, colándose por paredes y techos para elevar la tensión.

Elpis, el hilo narrativo

El término Elpis surge como el nexo que conecta los eventos del juego. Está vinculado a la muerte de Alyssa Ashcroft, la madre de Grace, al pasado de la protagonista y a elementos directamente relacionados con Leon. Descifrar el significado de este concepto será muy importante para comprender la verdad tras la historia de 'Requiem'.

Varios grados de dificultad

El juego ofrece múltiples opciones de dificultad. El modo Casual ofrece asistencia de puntería y un margen mayor para la salud del jugador y la resistencia del enemigo. El modo Estándar (Clásico) intensifica la tensión al requerir Cintas de Tinta para guardar el progreso al jugar con Grace, lo que refuerza la gestión de recursos y la planificación cuidadosa.

Tecnología en PC y acuerdos comerciales

En PC, 'Resident Evil Requiem' incorporará tecnologías NVIDIA, como DLSS 4 y efectos de path tracing. El juego también estará disponible en GeForce NOW desde el primer día. Además, Capcom anunció algunas colaboraciones inusuales. Leon conducirá un Porsche Cayenne Turbo GT personalizado dentro del juego. En colaboración con Hamilton, también se lanzarán piezas de edición limitada basadas en los modelos que usan Grace y Leon en el juego. El Khaki Field Auto Chrono, asociado con Leon, y el Pan Europ Automatic, vinculado con Grace, llegarán al mercado con una producción limitada a tan solo 2000 unidades en todo el mundo.

Ediciones y bonificaciones de lanzamiento

Los jugadores que reserven el juego recibirán el atuendo "Apocalipsis". Además de la versión estándar, la Edición Deluxe incluirá atuendos adicionales para ambos personajes, aspectos de armas y filtros de pantalla especiales. También hay novedades para los usuarios de Switch 2, puesto que habrá un Pro Controller de edición especial con temática de 'Resident Evil Requiem' y el mismo día también se lanzarán 'Resident Evil 7 biohazard' Gold Edition y 'Resident Evil Village' Gold Edition en la consola.