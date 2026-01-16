¿PS4 se queda sin juegos en 2026? Todo lo que es cierto (y lo que no)

El 2026 llevará a PS4 a cumplir 13 años en noviembre, contados desde su lanzamiento. Aunque su sucesora, la actual PS5 llegó en 2020, la consola aún mantiene una base de usuarios muy amplia. Y si a ese contexto le sumamos los avisos de Sony, que ha confirmado que a partir de enero de 2026 los juegos de PS4 se incorporarán con menos regularidad a los estrenos mensuales de PlayStation Plus y al Catálogo de juegos, conviene repasar qué cambios pueden afectar a PS4 durante 2026 en términos de lanzamientos y servicios asociados.

¿Qué pasará con PS4 en 2026?

Empecemos por lo importante. No, PS4 no va a dejar de funcionar en 2026 y puedes seguir usando tu consola con normalidad. Otra cosa es la llegada de juegos, que ya no mantiene un ritmo como el de hace unos años. Aun así, algún lanzamiento relevante sigue confirmado, como 'Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties', previsto para el 12 de febrero de 2026. También es habitual que ciertas sagas deportivas anuales se sigan publicando en la generación anterior durante un tiempo, mientras que 'Call of Duty' de 2026 todavía no tenemos confirmación oficial de versiones.

PlayStation Plus en PS4

En cuanto a PlayStation Plus, Sony ya explicó que, a partir de enero de 2026, el servicio pasará a priorizar los títulos de PS5 tanto en los títulos mensuales como en el Catálogo de juegos, y que los de PS4 aparecerán solo de forma ocasional. Eso no implica que pierdas lo ya canjeado. Si ya canjeaste juegos de PS4, seguirán en tu biblioteca mientras mantengas la suscripción.

PlayStation Store y PlayStation Network

PlayStation Store y PlayStation Network siguen operativos, así que podrás comprar títulos y jugar en línea a entregas compatibles. Donde sí hay que poner atención es en el apartado de algunas funciones. Por un lado, Sony ya modificó en 2025 algunas opciones ligadas a las actividades de "Novedades" en PS4, por ejemplo, la posibilidad de compartir publicaciones con "Todo el mundo" o "Amigos de amigos". Por otro, según un informe publicado por Insider Gaming, a partir de primavera de 2026 los juegos nuevos de PS4 enviados a certificación podrían dejar de integrarse con varias funciones heredadas de PlayStation Network. En cualquier caso, esto afectaría a la integración de los juegos nuevos con algunas funciones de PSN, no a que tu consola "se apague" ni a que tus juegos sin conexión dejen de arrancar.

Las aventuras tradicionales nunca se apagan

Por supuesto, nada te impedirá jugar a títulos para un jugador que no requieren conexión a internet ni suscripción a PlayStation Plus. Así que tranquilidad. PS4 no muere en 2026, aunque su catálogo de estrenos se haya reducido y algunas piezas del ecosistema se reorganicen con el tiempo.