Estrenos de videojuegos entre el 19 y el 23 de enero de 2026: Fantasy VII Remake Intergrade visita Xbox y Switch 2

Enero ya va cogiendo algo de temperatura y el mercado poco a poco va desperezándose. Así que toca repasar los juegos que llegan entre el 19 y el 23 de enero de 2026 en PC, consolas y móviles, con estrenos que mezclan acción, gestión y aventura acompañados de interesantes propuestas de corte independiente.

La semana se apoya en varios lanzamientos importantes como el debut de ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’, en Xbox Series X|S y Switch 2 tras su paso por PlayStation y PC. A su alrededor se cuelan proyectos como ‘MIO: Memories in Orbit’, con su metroidvania en 2D, ‘SEGA Football Club Champions 2026’ con una nítida apuesta por la gestión, y ‘Escape From Ever After’, que combina exploración, puzles y combates por turnos. Más abajo tienes los destacados y, al final, el calendario completo con fechas y plataformas.

MIO: Memories in Orbit - 20 de enero

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2

'MIO: Memories in Orbit' es un metroidvania de acción en 2D desarrollado por Douze Dixièmes y publicado por Focus Entertainment. Está ambientado en The Vessel, una nave arca a la deriva, hoy en ruinas y cubierta por vegetación, con máquinas fuera de control. El jugador controla a MIO, un robot que avanza por zonas interconectadas mientras recupera recuerdos del propio sistema para evitar su apagado. Su presentación apuesta por ilustración dibujada a mano con aspecto pictórico sobre entornos tridimensionales.

Final Fantasy VII Remake Intergrade - 22 de enero

Plataformas: Xbox Series X/S, Switch 2

Por fin llega a Nintendo y Xbox ‘Intergrade', la edición mejorada de 'Final Fantasy VII Remake' desarrollada por Square Enix que se corresponde al primer tramo del proyecto de actualización del juego de 1997. Su historia reinterpreta los hechos de Midgar y llega hasta la huida de la ciudad con Cloud Strife frente a Shinra. Mantiene un sistema de acción con combate en tiempo real apoyado por órdenes y habilidades ligadas a la barra ATB, con cambios de personaje durante las peleas. ‘Intergrade’ además incluye ‘FF7R EPISODE INTERmission’, un episodio adicional protagonizado por Yuffie Kisaragi y ambientado en Midgar.

SEGA Football Club Champions 2026 - 22 de enero

Plataformas: PC, PS4, PS5, Móvil

Ahora nos detenemos en el nuevo juego "free to play" de gestión de clubes publicado por SEGA. Aquí el jugador actúa como mánager de un club, entrenando futbolistas y guiando al equipo. El desarrollo está impulsado por la tecnología de 'Football Manager' e incorpora datos de FIFPRO, con una plantilla semiprofesional que debe crecer con fichajes y formación. Cuenta con licencia oficial de la Meiji Yasuda J.League e incluye jugadores de los 60 clubes de J1 a J3. Además, permite contratar a más de 5.000 futbolistas reales procedentes de ligas europeas y de la K League, así como un acuerdo de colaboración con Manchester City FC.

Escape From Ever After - 23 de enero

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, PC

‘Escape From Ever After’ es un juego de acción y aventuras centrado en la exploración y resolución de puzles. El jugador despierta en un entorno extraño, sin memoria y debe descubrir pistas, evitar trampas y luchar contra amenazas, todo mientras intenta descubrir cómo escapar. A pesar de sus adorables gráficos, la atmósfera del juego es tensa y cautivadora. Al igual que su apartado visual, la jugabilidad también está inspirada en ‘Paper Mario’, con combates por turnos que combinan elementos de estrategia y rol.

Calendario completo de lanzamientos:

19 de enero

'Earth of Oryn' (PC)

'The NOexistenceN of Morphean Paradox: The Forest of Silver Shallots' (PC)

20 de enero

'Strategos' (PC)

'Blightstone' (PC)

'MIO: Memories in Orbit' (PS5, Xbox Series, PC PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC )

21 de enero

'Eldegarde' (PC)

'Duel Corp.' (PC)

'LORT' (PC)

'Tailside: Cozy Cafe Sim' (PC)

22 de enero

'Arknights: Endfield' (PC, PS5, Móvil)

'Cult of the Lamb: Woolhaven' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

'Dynasty Warriors: Origins' (Switch 2)

'Bladesong' (PC)

'SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS' (PC, PS4, PS5, Móvil)

'Final Fantasy VII Remake Intergrade' (Xbox Series, Switch 2)

23 de enero

'Escape From Ever After' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'The Gold River Project' (PC)

Un largo camino hasta Xbox y Switch 2

‘Final Fantasy VII Remake’ se estrenó en PS4 en abril de 2020 y, un año después, ‘Intergrade’ llegó a PS5 con mejoras técnicas y el episodio adicional de Yuffie. En diciembre de 2021 dio el salto a PC a través de Epic Games Store y este 22 de enero de 2026 completará su viaje con el estreno en Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

No obstante, mientras Cloud cambia de casa, la semana también nos deja en otros frentes interesantes, como el que propone ‘MIO: Memories in Orbit’, ‘SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026’ y ‘Escape From Ever After’, sin perder de vista títulos como ‘Arknights: Endfield’, ‘Cult of the Lamb: Woolhaven’ o ‘Dynasty Warriors: Origins’ en su travesía por Switch 2, además del bloque de estrenos en PC de estos días.