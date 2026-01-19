Si te gusta Clair Obscur Expedition 33 aquí van tres juegos que no puedes dejar pasar

‘Clair Obscur Expedition 33’ es un RPG con un tono muy personal que combina combates por turnos con acciones a tiempo, como esquivar y parar ataques para cambiar el resultado de cada asalto. A eso se suma una puesta en escena muy elaborada y una historia de fantasía oscura inspirada en la Belle Époque, con un ritmo que alterna momentos de exploración y enfrentamientos. Si no sueles jugar a este tipo de propuestas, o si te apetece seguir por una línea parecida sin salirte del género, aquí tienes tres juegos que se adaptan a estas características por motivos muy concretos.

Sea of Stars

Disponible en Nintendo Switch, PS4, P5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, ‘Sea of Stars’ es un RPG por turnos desarrollado y publicado por Sabotage Studio, que se ambienta en un mundo de fantasía y sigue a Valere y Zale, los Hijos del Solsticio, capaces de combinar los poderes del sol y la luna para usar Magia de Eclipse contra las creaciones del alquimista conocido como The Fleshmancer.

El combate defiende golpes a tiempo, ataques combinados y un sistema de bloqueos por tipos de daño que permite interrumpir acciones enemigas si se rompe la secuencia correcta. El juego recibió una gran actualización gratuita, ‘Dawn of Equinox’, que incorpora cooperativo para tres jugadores durante toda la aventura.

Super Mario RPG

‘Super Mario RPG’ es un juego de rol que Square desarrolló para Super Nintendo y que salió en 1996. La historia empieza cuando una nueva amenaza, la Banda de Fraguo, rompe la Vía Estelar, un elemento central del mundo de Mario que concede deseos. A partir de ahí, Mario se une a Peach y Bowser, y también a dos personajes creados para este juego, Mallow y Geno, para recuperar las piezas y frenar a los invasores. Detrás del proyecto estuvieron Chihiro Fujioka y Yoshihiko Maekawa como directores, con Shigeru Miyamoto en la producción y una banda sonora obra de Yoko Shimomura.

En común con ‘Clair Obscur Expedition 33’ está esa participación activa dentro del turno. En lugar de limitarse a estadísticas, ambos premian la precisión, aunque cada uno lo hace a su manera. En ‘Super Mario RPG’ todo se mueve alrededor del timing en los comandos, mientras que en la producción europea se decanta por bloqueos perfectos, esquivas y otras acciones de reacción.

Bug Fables The Everlasting Sapling

'Bug Fables The Everlasting Sapling' es un RPG desarrollado por Moonsprout Games y publicado por Dangen Entertainment para PC, Switch, PS4 y Xbox One. La historia sigue a tres insectos, Vi, Kabbu y Leif, en su viaje por Bugaria en busca del Retoño Perenne, un tesoro asociado a la vida eterna. Su jugabilidad combina desplazamiento por escenarios con habilidades propias de cada personaje y combates por turnos basados en pulsaciones a tiempo que mejoran ataques y defensas.

Comparte con 'Clair Obscur Expedition 33' la idea de turnos con participación activa del jugador, allí con esquiva, parada, contraataque, ritmo en combos y apuntado libre a puntos débiles, aquí con timing en los comandos de acción.

Tres historias de acción y defensa

Como puedes comprobar, nuestro trío ganador comparte turnos con participación activa, sistemas que premian el timing en ataque y defensa, un énfasis claro en el viaje y los personajes, además de una forma de contar las historias que no depende (solo) de lo que digan las estadísticas.