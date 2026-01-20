Assassin's Creed Hexe descubre elementos narrativos y apunta un recorrido a largo plazo

La llegada de una nueva batería de información sobre ‘Assassin's Creed Hexe’ ha empezado a despejar dudas sobre cómo está estructurando Ubisoft el desarrollo narrativo del próximo capítulo de la franquicia. El director de esta área, Darby McDevitt se ha referido públicamente a la reciente contratación de Christopher Grilli ayudando a disipar las interpretaciones erróneas que han surgido tras la presentación del escritor como "Guionista Principal" del proyecto.

Malos entendidos

La llegada de Grilli llama la atención porque ‘Assassin's Creed Hexe’ ya lleva tiempo en producción, lo que ha determinado en algunos jugadores a interpretar que ha sido contratado para tomar con urgencia el control de la historia principal o que introduciría cambios significativos en la trama. Sin embargo, McDevitt alega que el papel del veterano escritor en esta entrega es diferente de lo que se especula. Según el director de narrativas, el juego base ya cuenta con su propio guion, mientras que Christopher Grilli se encarga de un equipo dedicado a la producción de contenido adicional que no formaría parte directamente de la campaña principal.

La llegada de Grilli refuerza la llegada de contenido extra

Christopher Grilli no es un desconocido para Ubisoft. En los últimos años, ha participado en el desarrollo de ‘Assassin's Creed Origins’, ‘Valhalla’ y ‘Mirage’, además de contribuir a ‘Far Cry 5’ y ‘Far Cry New Dawn’. Su trayectoria incluye tanto historias principales como expansiones, así que su incorporación concuerda con un trabajo pensado para extenderse y sugiere que se ha planteado ‘Hexe’ como un proyecto a largo plazo.

Si bien no hay confirmación oficial de paquetes extra ni de expansiones, la existencia de un equipo narrativo dedicado a "otros contenidos" indica que ya se están planeando experiencias adicionales, posiblemente lanzadas en temporadas después del juego base. En los títulos más recientes de la franquicia, Ubisoft ha invertido mucho en expansiones narrativas, algunas con historias independientes y un impacto notable en el universo de la serie. ‘Hexe’, al parecer, seguirá esta misma línea.

El próximo Assassin's Creed sigue envuelto en misterio

Con todo, los detalles concretos de ‘Assassin's Creed Hexe’ siguen siendo escasos. Ubisoft aún no ha revelado ambientación, periodo histórico, ni mecánicas principales, así que sigue siendo un proyecto del que sabemos poco. Además, cabe apuntar que "Hexe" probablemente sea solo un nombre en clave interna, similar a lo que ocurrió anteriormente con ‘Codename Red’, que finalmente se reveló oficialmente como ‘Assassin's Creed Shadows’.

A pesar de tanta incógnita, la segmentación del equipo narrativo demuestra que Ubisoft está tratando a ‘Assassin's Creed Hexe’ como un título importante, diseñado para crecer tras el lanzamiento inicial hacia una trayectoria prolongada, quizá la más extensa dentro de la franquicia.