Tres clásicos de Far Cry se actualizarán para rendir mejor en PS5 y Xbox Series X|S

Ubisoft ha revelado, de forma discreta, que está preparando actualizaciones para tres capítulos clásicos de la franquicia 'Far Cry' que funcionarán a 60 fps en la gama de consolas actuales. En una publicación, la compañía usaba emojis para enumerar los juegos y su rendimiento, apoyándose en la pronunciación en inglés para que la información sonara similar.

Un enigma poco enigmático

Rápidamente, los usuarios descifraron las pistas y descubrieron que 'Far Cry 3', 'Far Cry 3 Blood Dragon' y 'Far Cry Primal' se actualizarán para funcionar a 60 fps en PS5 y Xbox Series X|S, y en el caso de 'Far Cry 3 Classic Edition' se corrige una limitación que ha persistido desde el lanzamiento de la versión clásica de 'Far Cry 3' en 2018.

Por si quedaba alguna duda, la cuenta oficial de Ubisoft confirmó rápidamente que las suposiciones eran acertadas en las respuestas a la publicación original. De hecho, el desarrollador no tardó mucho en confirmar que las actualizaciones estarán disponibles desde el 21 de enero. Al parecer, los citados parches llegan el mismo día para los tres juegos.

¿Cuándo saldrá Far Cry del baúl de los recuerdos?

Para poner algo de contexto, no está de más apuntar que desde octubre de 2021 no ha habido un nuevo lanzamiento en la serie principal, tras la llegada del sexto juego de la franquicia. Entre sus capítulos, este episodio tuvo una recepción irregular, una situación que finalmente terminó por ralentizar el flujo de lanzamientos.

Ahora Ubisoft parece dispuesta a recuperar la marca, aunque todo apunta a que la operación se ha planeado de forma gradual. Conviene recordar que el pasado abril tuvimos un parche similar al que llega esta semana, que incrementó a 60 fps el cuarto juego numerado de la saga. Además, se ha confirmado una adaptación televisiva en acción real y podría ser una buena manera de reactivar el interés por la franquicia si es bien recibida por los espectadores, algo similar a lo que sucedió con 'Fallout'.

De vuelta a la vida

Es difícil adivinar los planes del editor francés, pero con la llegada de otro parche para ejecutar juegos a 60 fps en las plataformas actuales, parece que Ubisoft quiere recuperar la popularidad de la franquicia. Estas mejoras deberían hacer que la experiencia sea más cómoda y actual, especialmente para los jugadores que quieran revisitar estos títulos con un hardware más potente y sin las limitaciones heredadas de versiones anteriores.

¿Cuándo llegará el nuevo Far Cry?

Entre sus pacientes seguidores, no estaría de más permanecer pendientes de las noticias y esperar, con cautela, un posible regreso con una entrega inédita todavía sin anuncio oficial que, según parece, debería presentar una estructura narrativa no lineal, algo diferente al modelo tradicional de la serie. El proyecto se planeó inicialmente para 2025, pero habría sufrido retrasos y se situaría en 2026, sin fecha cerrada por parte de Ubisoft. Permaneceremos atentos.