Marathon, el nuevo juego como servicio de PlayStation tiene fecha de lanzamiento en PS5, Xbox Series X|S y PC

Desde las oficinas de Bungie han confirmado que ‘Marathon’ se lanzará el 5 de marzo de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam). La revelación viene acompañada de un nuevo tráiler de juego y la apertura de reservas en los principales bazares. Este shooter de extracción y supervivencia pretende reunir una gran masa de jugadores en el planeta Tau Ceti IV, tetándoles con una experiencia PvPvE y progresión continua. Además de la fecha de lanzamiento, la compañía también confirma que tendrá ediciones Estándar, Deluxe y Coleccionista, con integración multiplataforma y soporte para datos compartidos entre sistemas. Lo repasamos todo a continuación.

¿Qué es realmente Marathon?

Es un juego de disparos en primera persona con elementos de extracción y supervivencia, en el que los jugadores asumen el papel de corredores biocibernéticos en una colonia abandonada. El objetivo es explorar zonas hostiles en busca de recursos mientras se enfrentan a otros jugadores y enemigos controlados por la IA.

Bungie define el mundo de Tau Ceti IV como un entorno cambiante, con amenazas constantes y oportunidades de botín que varían a medida que avanza el juego. El nuevo tráiler muestra combates, exploración en áreas abiertas y diseño de los personajes que podrán aprovechar una gran parcela de personalización.

Ediciones para PC y consolas

Para el mercado europeo se han preparado ediciones Estándar y Deluxe, mientras que la Edición de Coleccionista se ofrece aparte. La primera incluye acceso a todas las actualizaciones del juego y bonificaciones por reserva, como aspectos de armas, amuletos y emblemas. Las reservas también recibirán recompensas vinculadas a ‘Destiny 2’.

La Edición Deluxe incluye todo el contenido de la Edición Estándar, además de un cupón para el Pase de Recompensas Premium, fichas de Seda y cosméticos adicionales para armas y marcos de Runner. Por último, la Edición de Coleccionista incluye todo el contenido de la Edición Deluxe además de artículos físicos, como un marco de miniatura a escala 1/6, postales con ilustraciones del juego y un embalaje especial.

Recompensas para los jugadores de Destiny 2.

Para celebrar el lanzamiento, todos los jugadores de ‘Destiny 2’ podrán canjear recompensas temáticas en la tienda de Eververso. Entre los artículos se encuentran un adorno exótico para la multiherramienta MIDA, un sombreador legendario y un gesto multijugador. Estas bonificaciones estarán disponibles independientemente de si se compra ‘Marathon’. "Todos los jugadores de Destiny 2 podrán canjear recompensas temáticas", enfatizan desde la compañía.

Por último, Sony también ha anunciado la distribución de un mando DualSense de edición limitada inspirado en el título. El accesorio representa gráficos y formas fragmentadas inspiradas en el estilo visual futurista del juego. ¿Tienes previsto darle una oportunidad en marzo?