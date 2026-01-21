¿Tienes una PlayStation de los 90? Pues algunas unidades de segunda mano pueden costar como una PS5 Pro

El modelo original de PlayStation, lanzado en Japón en 1994 y posteriormente distribuido a otros territorios, es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Sony llegó a contabilizar más de 100 millones de unidades distribuidas sumando PlayStation y PSOne. Por eso es una consola popular y no es raro encontrarla a buen precio si la unidad está suelta y con señales de uso. Sin embargo, el asunto cambia si además conservas la caja original y el contenido completo.

Unidades completas

Una PS1 completa con su caja y accesorios puede alcanzar un valor de entre 100 y 250 euros, según el estado de conservación y si incluye manuales, cableado, mando y embalajes interiores. En general, los precios de segunda mano se mueven hasta los 150 euros cuando la caja muestra desgaste o el conjunto no está completo, y hasta 300 euros si está muy bien conservada y mantiene los manuales y embalajes interiores. La versión PSOne del año 2000 suele ser menos buscada y su valor, incluso con la caja, a menudo se queda por debajo de 150 euros si está usada, aunque una unidad precintada puede superar los 400.

Hasta 800 euros por una consola precintada

Pero presta atención, porque si tienes una consola precintada, es decir, nueva con la caja sellada y sin abrir, el precio puede acercarse a los 800 euros e incluso superarlo en algunos casos concretos, según la edición y el mercado. La PlayStation SCPH-1000 puede moverse alrededor de 400 euros o más en buen estado, ya que es uno de los modelos más buscados por coleccionistas. Eso sí, solo se vendió en Japón y no llegó a Europa ni a Estados Unidos.

En general, recuerda que los accesorios y el estado del paquete influyen mucho. Si has conservado inserciones interiores, bolsas, papeles, manuales, cableado original, disco demo y el mando correcto, tendrás más posibilidades de conseguir un precio superior que con una consola con caja incompleta.

Un último consejo

Un apunte importante. Los anuncios pueden solicitar cifras muy altas, pero el precio "bueno" suele ser el que muestran las ventas ya cerradas. Si vas a valorar la tuya, compárala con unidades iguales en región y modelo y revisa algunas ventas finalizadas en portales grandes. No hay mejor barómetro que las ventas cerradas.