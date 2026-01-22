Game Pass despide enero con Death Stranding Director's Cut y Space Marine II, entre otros

Xbox ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass en la segunda tanda del mes, con incorporaciones que van del 20 de enero al 3 de febrero. En total se añadirán 12 juegos al catálogo, repartidos entre los diferentes niveles de suscripción, Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass, con disponibilidad y plataformas que varían según el título.

Entre las incorporaciones más celebradas está la llegada de ‘Death Stranding Director’s Cut’, el juego de acción de Kojima Productions, con estreno en el servicio el 21 de enero. También figura ‘Warhammer 40,000: Space Marine II’, previsto para el 29 de enero, disponible para Ultimate, Premium y PC Game Pass. Además de las novedades de estos días, Microsoft también ha detallado los juegos que dejarán el servicio el 31 de enero, entre ellos ‘Orcs Must Die! Deathtrap’ y ‘Cataclismo’. A continuación, todas las llegadas y salidas programadas.

Ya disponibles

‘Resident Evil Village’ (nube, consola y PC)

‘MIO: Memories in Orbit’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

‘Death Stranding Director’s Cut’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

‘RoadCraft’ (PC)

‘Ninja Gaiden Ragebound’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

27 de enero

‘The Talos Principle 2’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

28 de enero

‘Anno: Mutationem’ (nube, PC y consola)

‘Drop Duchy’ (nube, PC y consola)

29 de enero

‘MySims: Cozy Bundle’ (PC)

‘Warhammer 40,000: Space Marine II’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

2 de febrero

‘Indika’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

3 de febrero

‘Final Fantasy II’ (nube, PC y Xbox Series X|S)

Dejan Game Pass en enero

Lamentablemente, a pesar de la llegada de nuevos títulos, también se ha anunciado la lista de juegos que dejarán Xbox Game Pass este mes. De este modo abandonan el servicio el 31 de enero:

‘Shady Part of Me’ nube, PC y consola

‘Cataclismo’ (PC)

‘Starbound’ (nube, PC y consola)

‘Lonely Mountains Snow Riders’ (nube, PC y consola)

‘Paw Patrol World’ (nube, PC y consola)

‘Citizen Sleeper 2 Starward Vector’ (nube, PC y consola)

‘Orcs Must Die! Deathtrap’ (nube, PC y consola)

¿Qué te han parecido las incorporaciones de Xbox Game Pass en enero? ¿Con cuál tienes pensado empezar, ‘Death Stranding Director’s Cut’, ‘Resident Evil Village’ o algún título de corte más independiente?