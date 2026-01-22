Pocket Max de Mangmi: descubrimos las características de la consola portátil Android con controles modulares

Tras meses de publicar información a cuentagotas sobre Pocket Max, Mangmi finalmente ha revelado las especificaciones completas de su nueva consola portátil Android. El fabricante, con sede en Shenzhen (China), monta un Snapdragon 865, un chip conocido que lo sitúa en el rango de potencia habitual en dispositivos portátiles Android orientados a la emulación.

Además de la emulación, el hecho de funcionar con Android abre la posibilidad de acceder con solvencia a servicios de juego en la nube y a opciones de juego remoto desde PC o consola, siempre que el usuario tenga una conexión estable y las aplicaciones sean compatibles. En ese contexto, la presencia de Wi-Fi 6 se presta a mantener una conexión más sólida y la salida de vídeo por USB-C permite jugar en una pantalla externa.

Mangmi confirma el Snapdragon 865 para el Pocket Max

Las especificaciones apuntan a que Pocket Max viene equipado con Android 13 y se puede conectar a una pantalla mediante USB-C con salida de vídeo. También incorpora refrigeración activa con ventilador, un sistema que mueve aire dentro del chasis para evacuar el calor generado por el procesador durante el uso.

Especificaciones técnicas del Pocket Max

Pantalla: 7" AMOLED FullHD, 1920 × 1080, 144 Hz

Procesador: Snapdragon 865 con GPU Adreno 650

Memoria: 8 GB LPDDR4X

Almacenamiento: 128 GB UFS 3.1 con ranura microSD

Batería: 8000 mAh, carga de 27 W

Conectividad: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1

Dimensiones y peso: 254,87 × 101,06 × 17,45 mm, 450 g

Extras: sensor de seis ejes, joysticks analógicos TMR, disparadores de efecto Hall y controles modulares magnéticos, además de jack de 3,5 mm y dos botones traseros reasignables.

Controles modulares como rasgo más distintivo

Entre sus elementos, Mangmi resalta el sistema de controles modulares del Pocket Max, una característica que se reveló a finales del año pasado. El planteamiento general se establece en un sistema de módulos intercambiables en la parte frontal que implica piezas para la cruceta y los botones. Aunque esta modularidad apunta como su rasgo más distintivo, todavía faltan detalles sobre cómo funcionará en la práctica, además de ver qué variantes y configuraciones llega a ofrecer.

Previsiones de mercado

La compañía aún no ha anunciado un precio oficial para Pocket Max, pero el dispositivo puede tener más difícil encontrar sitio que el Air X. Este último fue el primer modelo de Mangmi en portátil Android y se presentó dotado de un Snapdragon 662, pantalla de 5,5 pulgadas y un precio de lanzamiento por debajo de 100 dólares. En este sentido, la nueva consola se sitúa un escalón por encima por especificaciones. Ahora queda por ver si el trabajo con los controles modulares será lo suficientemente atractivo como para llamar la atención de los amantes de la emulación Android y el juego en la nube cuando llegue al mercado.