Forza Horizon 6: fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos del juego ambientado en Japón

Durante el reciente Developer Direct, Playground Games ha confirmado oficialmente que ‘Forza Horizon 6’ se lanzará el 19 de mayo de 2026 para Xbox Series X|S y PC y estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass. También se podrá jugar en Xbox Cloud Gaming y contará con versión para Steam. En la misma línea, se ha confirmado para PS5, pero llegará a la consola de Sony más adelante, a lo largo de 2026, aunque sin fecha oficial.

El mundo abierto más grande de la línea Horizon

Por primera vez en la historia de la franquicia, el festival llega a Japón, un lugar deseado tanto por el equipo de desarrollo como por muchos de sus seguidores. Playground Games lo presenta como su entrega más ambiciosa hasta la fecha, con una cuidada recreación de la cultura automovilística japonesa sobre el mapa más grande que han creado para esta variante de la franquicia de velocidad.

A tenor de lo visto, el Japón que representa ‘Forza Horizon 6’ es realmente impactante a nivel visual, pero además también es gigantesco. Según los desarrolladores, presenta una verticalidad sin precedentes, diversas variaciones estacionales y nuevos entornos. En este mismo sentido, la recreación de Tokio apunta a ser el mayor entorno urbano que ha tenido la línea, con una escala muy superior a la vista en entregas anteriores. Se podrán recorrer desde las densas calles iluminadas con neón del centro de Tokio, incluidos lugares tan conocidos como el cruce de Shibuya, la Torre de Tokio y la avenida Ginko Avenue, hasta los tranquilos bosques de bambú y los pasos de montaña nevados del norte del país.

Leyenda del festival

A diferencia de ‘Forza Horizon 4 y 5’ donde tomabas posesión de tu personaje en el punto álgido de su carrera, en ‘Forza Horizon 6’ comenzarás el viaje como turista. El objetivo es situar al jugador en la piel de un entusiasta que ha viajado al otro lado del mundo para perseguir el sueño de participar en el Festival Horizon. Para garantizar la autenticidad de esta experiencia, Playground Games ha solicitado la colaboración de la consultora cultural Kyoko Yamashita, con la intención de representar Japón y su cultura con respeto y fidelidad.

Entre las funciones diseñadas para la entrega, destacan el Diario de colección, inspirado en la tradición japonesa de coleccionar sellos. Una función que permite a los jugadores crear una colección digital de recuerdos, fotos y lugares de interés descubiertos durante la aventura.

Más de 550 coches en el lanzamiento

El juego se lanzará con la mayor selección de coches en la historia de la franquicia, con un total de más de 550 vehículos. Las estrellas de portada serán dos modelos icónicos de Toyota, el GR GT Prototype 2025 y el nuevo Land Cruiser 2025. Además, se integran nuevas funciones sociales y de personalización, incluidos Car Meets y la capacidad de adquirir propiedades libremente, además de construir y personalizar su terreno.

Inspirado en el famoso encuentro de autos Daikoku, también se ha confirmado que habrá ubicaciones permanentes donde los jugadores podrán reunirse en línea, mostrar sus coches, descargar trabajos de pintura e incluso comprar réplicas de los vehículos de otros jugadores. Basado en el concepto japonés de Akiya (casas abandonadas), el jugador podrá adquirir una propiedad antigua y construir y personalizar libremente el terreno, creando desde un refugio en la montaña hasta pistas de carreras privadas para amigos.

Fecha de lanzamiento y ediciones

Las reservas de Forza Horizon 6 ya están disponibles para Xbox Series X|S y PC. Recuerda que el juego también estará disponible el día del lanzamiento para los suscriptores de Xbox Game Pass en su edición estándar. No obstante, aquellos que se hagan con la Edición Premium tendrán acceso anticipado al juego a partir del 15 de mayo, es decir, cuatro días antes. Además, la reserva incluye un Ferrari J50 como regalo. Por último, Microsoft también ha confirmado que estará disponible desde el primer día una versión física de la Edición Estándar.